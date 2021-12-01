Ноутбук получит каждый учитель, – Зеленский назвал сроки обещания

Владимир Зеленский заявил, что всех украинских учителей обеспечат новыми ноутбуками. Так, в этом году их получат более 60 тысяч педагогов, а уже к 2023 году – каждый учитель будет иметь ноутбук.

Президент во время выступления в Верховной Раде поднял вопрос развития науки и образования. Он считает, что независимая Украина – это умная страна, и государство поддерживает талантливых школьников.

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Зеленский о ноутбуках для учителей

По его словам, к 2023 году новый ноутбук будет у каждого учителя нашего государства.

Важно! В рамках проекта "Ноутбук каждому учителю" от МОН и Минцифры в регионы уже доставили 20 тысяч компьютеров. В частности, технику получили 11 областей. Списрк – смотрите тут.

Благодаря государственной субвенции до конца 2021 года должны закупить в целом 60 тысяч ноутбуков и обеспечить техникой учителей в 24 областях Украины. Из госбюджета на этот проект выделили 980 миллионов гривен.

Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.

Зеленский о премиях для учеников и учителей

Владимир Зеленский отметил, что 10 тысяч гривен ежемесячно получают выпускники с наивысшим баллом ВНО.

Также они ввели новые государственные, президентские премии: 100 тысяч гривен – победителям международных олимпиад по математике, физике, информатике и химии.

Впервые в этом году мы предоставляем премии не только ученикам, но и учителям, которые этих чемпионов подготовили,

– добавил глава государства.

Кроме того, президент отметил, что в этом году в Украине повысили стипендии студентам до прожиточного минимума. В то же время он заверил, что "количество стипендиатов уменьшать никто не будет".

Зеленский о Президентском университете

Приоритетными специальностями в Президентском университете, который начнут строить и создавать уже в следующем году, станут:

кибербезопасность,

искусственный интеллект,

нанотехнологии,

аэрокосмические технологии,

энергетические технологии,

биотехнологии.

Зеленский о науке

По словам президента, два года назад заработал Национальный фонд исследований. Это грантовая поддержка науки.

За два года деньги получили 222 научных проекта на общую сумму около одного миллиарда гривен. Это научные разработки, к которым привлечено более 1 500 ведущих и молодых украинских ученых,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что впервые за много лет в Украине восстанавливают научный флот. В этом году у нас появилось два корабля – судно "Борис Александров" и ледокол "Ноосфера".

Владимир Зеленский об образовании и науке: видео выступления в Раде



К слову, министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в школах увеличатся на 8,4%. В целом должностные оклады педагогов вырастут на 900 – 1 300 гривен. Соответственно зарплата будет стартовать от 10 тысяч гривен. Суммы зарплат – смотрите в статье.