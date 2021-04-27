Председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая заявила, что с начала года проанализировано более 3,5 тысячи ежедневных школьных меню.

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И в 800 случаях (а это 23%) были выявлены нарушения норм здорового питания.

А прошлогодние проверки показали, что в каждой второй школе были нарушения, связанные с:

неудовлетворительным материально-техническим состоянием,

ненадлежащим водоснабжением,

некачественной питьевой водой и другими проблемами.

Добавим, что с 1 января в Украине действует новый Санитарный регламент для школ.

Самое главное, что отличает этот документ от санитарных правил 2001 года – это новые подходы к организации питания. Требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных ВОЗ,

– отмечают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов.

Добавим, что увидеть соответствующие изменения школьники смогут уже с 1 сентября 2021 года. Новый Санитарный регламент устанавливает требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые могут предложить детям.

В частности, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ.

Теперь все школы должны будут:

сократить количество сахара в 2 – 2,5 раза;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60 – 80 граммов до 30 – 50 г;

увеличить количество мяса в рационе в зависимости от возраста учащихся;

увеличить количество фруктов и овощей;

увеличить количество молочных продуктов в рационе.

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