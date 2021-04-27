Председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая заявила, что с начала года проанализировано более 3,5 тысячи ежедневных школьных меню.
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И в 800 случаях (а это 23%) были выявлены нарушения норм здорового питания.
А прошлогодние проверки показали, что в каждой второй школе были нарушения, связанные с:
- неудовлетворительным материально-техническим состоянием,
- ненадлежащим водоснабжением,
- некачественной питьевой водой и другими проблемами.
Добавим, что с 1 января в Украине действует новый Санитарный регламент для школ.
Самое главное, что отличает этот документ от санитарных правил 2001 года – это новые подходы к организации питания. Требования документа базируются на принципах здорового питания, рекомендованных ВОЗ,
– отмечают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов.
Добавим, что увидеть соответствующие изменения школьники смогут уже с 1 сентября 2021 года. Новый Санитарный регламент устанавливает требования к пищевым продуктам и готовым блюдам, которые могут предложить детям.
В частности, предусмотрен ряд ограничений по содержанию соли, сахара и жира с учетом современных тенденций по здоровому питанию и рекомендаций ВОЗ.
Теперь все школы должны будут:
- сократить количество сахара в 2 – 2,5 раза;
- уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60 – 80 граммов до 30 – 50 г;
- увеличить количество мяса в рационе в зависимости от возраста учащихся;
- увеличить количество фруктов и овощей;
- увеличить количество молочных продуктов в рационе.
Чем запрещено кормить детей в школах
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.