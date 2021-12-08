Мужчина написал об этом в родительском чате, однако его удалили из группы и осудили – обвинили в том, что он сорвал занятия и устроил стресс детям.

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По словам Александра Ширшина, летом они с женой отдали детей в садик №26. Дети быстро адаптировались и ходили с удовольствием. Но однажды произошла досадная ситуация.

Воспитательница сжала руку ребенку

Сын вернулся домой с красной рукой. Его спросили, что произошло, в ответ: "тетя била". Ребенку 3 года, вряд ли такое бы выдумал, потому что никогда похожих вымыслов за ним не замечал,

– рассказал мужчина.

Он позвонил воспитательнице, и та объяснила, что она "просто сильно сжала руку мальчику", и нежная детская кожа покраснела. Александр сказал, чтобы таких "просто" больше не было и что применять силу к его ребенку запрещено.

На этом вопрос закрыли. Однако, как говорит отец, через несколько недель малыш стал молчаливым и непривычно спокойным. Часто плакал и капризничал, что не похоже на него. Еще несколько недель родители не водили сына в садик.

Мальчик не хочет ходить в садик

А когда ребенок пошел в садик, то через какое-то время несколько дней подряд не ходил на горшок, писал в штаны. Просился постоянно к маме на руки. Ночью просыпался и в слезах звал маму. Почти все продолжается и сейчас,

– подчеркнул Александр.

Тогда ребенка еще на две недели оставили дома. На вопрос, пойдет ли он в садик, мальчик родителям ответил отрицательно – сказал, потому что "тетя бьет" по ножке. Показал рукой, как и куда.

Судя по всему, Александр на следующий день пошел с сыном в садик. Когда они увидели работницу, которая, по мнению отца, могла бить малыша – тот помахал ей и спрятался за папу.

Детский сад №26 в Тернополе / Фото Тернопольский горсовет

"Воспитательница сказала, что с тех пор как мы появились, то со мной одни проблемы, хотя мы приобщались и материально, и физическим трудом к благоустройству садика и никаких замечаний в мой адрес не было", – отметил мужчина.

В садике вроде все хотят замять

Александр решил вызвать полицию и обратиться в управление образования. Воспитательница же сказала, что будет писать на него встречное заявление. Однако руководство заведения заверило, что все можно решить в пределах садика. Его пытались убедить, что такого не может быть, и дети в этом возрасте склонны фантазировать.

Мужчина пошел на уступки и сказал, что в полицию пока не будет обращаться. Но написал заявление на имя заведующей с просьбой провести проверку и расследование инцидента.

Тем временем воспитательница в чате с родителями попросила ее поддержать и заявила, что Александр вывел из равновесия весь коллектив своими "угрозами" о полиции и жалобами.

Другие родители осудили Александра

Воспитательница попросила других родителей засвидетельствовать Александру, что ко всем детям в саду относятся с уважением. А если есть предвзятое отношение, возможно, стоит сменить группу или садик.

Еще воспитательница высказалась за весь коллектив заведения – мол, если нужно, они освободят места для "более толерантных, опытных работников".

Здесь меня удаляют из чата родителей и пишут, как я неправильно сделал, что сорвал занятие и устроил стресс детям, хотя детей никто не трогал и они даже не видели того, что происходило,

– рассказал мужчина.

По его словам, другие родители сказали, что такого не может быть, потому что если бы их ребенка кто-то из воспитателей обидел, то ребенок бы об этом сообщил.” И хотя мой ребенок именно так и сделал, меня обвинили, что я мелю чушь", – добавил он.

Сейчас Александр ждет результаты проверки и ищет психолога, который мог бы поработать с сыном и дать заключение.

Также он опубликовал отзыв мамы одного из воспитанников этого детсада, которая тоже столкнулась с буллингом воспитателей в 2019 году. Женщина рассказала, что зашла в группу и увидела, как воспитательница била ребенка.

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К слову, недавно в сети появилась информация об инциденте на Полтавщине, где воспитатели издевались над 4-летней Николь в садике. Они якобы во время тихого часа ей скотчем замотали руки и ноги, а также заклеили рот, чтобы она не плакала. Теперь это дело расследует полиция. Детали – в статье.

Текст публикации Александра Ширшина:

С лета мы отдали детей в садик. Дети начали ходить с удовольствием, без плача, быстро адаптировались к режиму и тому подобное. Как-то возвращается Саныч домой с красной рукой. Его спрашивают, Что произошло, ответ: тетя била.

Ребенку 3 года, вряд ли такое бы выдумала, потому что никогда похожих выдумок за ним не замечал. Я, конечно, сразу написал “тети», сказал, что вечером позвоню и в ходе разговора со слов этой "тети" оказалось, что она как будто просто сильно сжала руку ребенку, а нежная кожа дала покраснение. Объяснив, что таких «просто» больше не должно быть и что применять силу к моему ребенку запрещено и опасно, мне показалось, что мы пришли к согласию.

Через пару недель Саныч стал молчаливым, почти не бегал, вся его активность где-то делась. Начал по любому поводу плакать, хотя такого никогда не было, и капризничать. После нескольких недель дома, снова более или менее начал приходить в себя. Пошел в садик и через какое-то время несколько дней подряд не ходил на горшок, писал в штаны. Просился постоянно к маме на руки. Ночью просыпался и в слезах звал маму. Почти все продолжается и сейчас.

Побыв снова две недели дома, спрашиваем, идет ли он в садик. Ответ был отрицательный. На вопрос "почему?", сказал, что тетя бьет ... спросившись как, сказал, что ножку бьет и показал рукой, как и куда. Напомню, что ребенку 3 года. Никаких проявлений обмануть родителей с его стороны не было раньше.

Учитывая перемену в поведении и слова ребенка, я на следующий день пошел с ним в садик. Потенциальной "тете" на ее приветствие он показал рукой Привет, а когда я поставил его на землю, то спрятался за меня. По моей просьбе рассказать кто его бил, он снова показал похлопывающим ладонью по ноге.

"Тетя" сказала, что от когда мы появились, то со мной одни проблемы, хотя мы прилагались и материально, и физическим трудом к благоустройству садика и никаких замечаний в мой адрес не было.

Я решил вызвать полицию и управление образования, начать весь законный процесс расследования и привлечения к ответственности виновных. Руководство меня заверили, что все смогут решить в пределах саду, пытаясь убедить, что такого не может быть и дети в этом возрасте склонны к фантазированию.

Заявление написал на имя заведующей с просьбой провести проверку. Сказал, что в полиции и управления образования пока не буду обращаться, но в случае, если ситуация не разрешится, то следующие шаги будут именно такие.

В это время тетя пишет в чат с родителями, что я вывел из равновесия весь коллектив своими "угрозами" о полиции и жалобы и просит родителей поддержать ее (фото прилагаю). Здесь меня удаляют из чата родителей и пишут, как я неправильно поступил.