Отчет на основе опроса 1 934 респондентов в Великобритании показывает, что психическое благополучие человека значительно ухудшается из-за финансовых хлопот. Худшие показатели в возрастной категории от 18 до 34 лет.

Интересно Родителей призывают говорить с детьми о деньгах: почему это важно

Детали исследования

Средние показатели психического благополучия, которые оценили за 14 различным критериям, упали более чем на 37 процентов среди тех, кто имеет низкий уровень финансовой грамоты.

Средний показатель финансовой грамотности взрослых в возрасте от 18 до 34 лет на 17 процентов ниже, чем общий показатель в Великобритании.

Кроме этого, 12 процентов молодых людей также сообщили, что изрядно обеспокоены своим текущим и будущим финансовым положением.

Не имея базовых навыков, знаний и уверенности, необходимых для построения безопасного и устойчивого финансового будущего, взрослые в этом возрастном диапазоне испытывают усиленные последствия для психического здоровья.

Интересно Математика, которая действительно нужна каждому: расчеты и финансовая грамотность

Как решить проблему

Несмотря на то, что жизненный опыт является одним из определяющих факторов психического благополучия, данные результаты свидетельствуют о более глубокой проблеме, которая заключается в недостаточном финансовом образовании.

Рейчел Харт, глава отдела финансового планирования Claro отмечает, что финансовая уверенность является одним из основных навыков жизни, особенно в экономиках, где существует большое финансовое предложение и различные виды долгов.

Вывод о том, что финансовая грамотность молодых людей ниже среднего показателя, подчеркивает потребность в улучшении финансового образования, которое было бы доступным для всех детей и взрослых, начиная со школьного возраста,

– настаивает Харт.

Эксперт надеется, что данное исследование поможет людям понять и научиться управлять собственными финансами, тем самым улучшать свое психическое здоровье.

Совет! Улучшайте свой уровень финансовой грамотности с помощью учебной литературы. Распечатать ее помогут принтеры Canon серии MegaTank. Себестоимость печати одной страницы, при использовании оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.