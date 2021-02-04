Одной из основных проблем в Украине являются низкие зарплаты педагогам, в частности воспитателям, ведь им в 2021 году не увеличили ставку. Однако именно от них зависит воспитание успешного поколения, потому что образование начинается с детского сада.

Источник: "Всеосвіта"

По словам экспертов, в садике дети учатся жить и взаимодействовать в обществе. Поэтому воспитателям должно уделяться едва ли не больше всего внимания от государства. Но в Украине все не совсем так.

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Как работают воспитатели в садиках Украины

Низкая зарплата

Согласно таблице должностных окладов, ставка воспитателя обычного садика составляет 30 часов в неделю. В среднем это 120 часов в месяц. Педагог, не имеющий категории, тарифицируется по 10 – 11 разрядам. Так, воспитатель без категории получает 29,4 гривны за час.

И поскольку 11 разряд – это 4383 гривен, то после вычета налога 19,5%, "на руки" воспитателю поступает более 3,5 тысячи гривен. То есть воспитатель, окончивший университет и пришедший работать по профессии, будет получать 29,4 гривен за час нелегкой и очень ответственной работы.

Нехватка кадров в саду

На сегодня в садиках катастрофически не хватает воспитателей. Поэтому тем педагогам, которые есть, постоянно приходится брать еще большую нагрузку, потому что некому работать.

То есть, чтобы получить хотя бы 7 – 8 тысяч гривен зарплаты, воспитателям приходится работать более 10 часов в сутки.

Отметим, что воспитатели работают посменно. То есть, на каждую группу в детском саду их должно быть двое: один работает до обеда, другой – после. А если в садике в группе нет второго воспитателя, то приходится брать на себя полный рабочий день, а это, как минимум, 10,5 часов в день. Поэтому воспитатель сада вынужден отложить на второй план собственное здоровье и свою семью ради работы.

Субвенции нет

Согласно закону, образовательная субвенция от государства охватывает учебные заведения, но не садики. Ведь дошкольные учреждения образования финансируются только из местного бюджета.

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То есть, местная власть самостоятельно определяет размеры расходов в этом направлении. Если в бюджете отсутствуют средства на надбавки и доплаты воспитателям, то чиновники могут такие выплаты просто отменить из-за отсутствия средств.

Кроме того, катастрофически не хватает финансирования на оборудование и материалы к занятиям с детьми.

По словам экспертов, это далеко не все проблемы дошкольника в Украине, но уровень заработной платы, кадровое обеспечение и государственное финансирование – это те вещи, благодаря которым можно избежать большинства других неурядиц.