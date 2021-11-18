Детям в осенне-зимний период запрещено без сопровождения родителей посещать развлекательные заведения и заведения общественного питания после 21:00.

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В то же время в весенне-летний период запрет сдвигается на один час – после 22:00.

Правила для детей до 18 лет

запрещено посещать заведения общественного питания и развлекательные заведения после 21:00 (сентябрь – февраль включительно) и после 22:00 (март – август включительно);

с 8:00 до 14:00 часов – посещение интернет-кафе, компьютерных клубов, читального зала городской библиотеки в течение учебного года.

Отмечается, что руководители магазинов и заведений общественного питания имеют право требовать с 22:00 до 06:00 у посетителей документы, удостоверяющие личность.

В то же время полиция района должна контролировать пребывание детей школьного возраста и студентов в возрасте до 18 лет на улицах и в заведениях общественного питания или развлекательных заведениях города.

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Добавим, что в самом Николаеве в школах устанавливают камеры видеонаблюдения в образовательных учреждениях начали в 2020 году. В частности, усилили безопасность в 25 садиках, 27 школах и 3 учреждениях внешкольного образования. Мэр города сообщил, что в этом году безопаснее становятся еще 32 образовательных учреждения

Что этому способствовало? В сентябре этого года в здание школы №6 пытался залезть неизвестный. Однако его вовремя заметил охранник и вызвал полицию.

К слову, в Николаеве с 17 ноября ученики 43 школ вернулись к очному обучению. Это произошло благодаря тому, что в учебных заведениях вакцинировано 100% работников. Детали и перечень школ – читайте по ссылке.