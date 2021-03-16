Учащихся 5 – 11 классов во всех школах Николаева отправляют на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. А потом введут для детей каникулы на две недели.

Причина такого решения – осложнение эпидемической ситуации в Николаеве. В горсовете отметили, что за последние 5 недель происходит постоянное увеличение количества случаев заболеваемости COVID-19.

Важно Минобразования отправляет на дистанционку учащихся в оранжевой и желтой зонах

В частности, по состоянию на 15 марта в Николаеве официально подтверждено более 30 тысяч случаев инфицирования COVID-19 за весь период. Поэтому там приняли решение перевести детей на онлайн-обучение.

Дистанционка и Каникулы в школах Николаева

Известно, что в школах города зафиксировано 246 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них – 126 дети. На самоизоляции находятся 177 классов.

Когда дети будут учиться дистанционно? Средние и старшие классы школ в Николаеве уже со среды, 17 марта, будут учиться онлайн. Зато ученики 1 – 4 классов продолжают учиться очно до 19 марта.

Когда ученики уйдут на каникулы? В школах Николаева с 22 марта начинаются двухнедельные каникулы для всех учеников. То есть ученики выйдут на обучение уже с понедельника 5 апреля.

По информации городского головы Александра Сенкевича, в городе наблюдается рост заболеваемости именно среди детей.

Чаще начали болеть дети. За трое суток 59 новых подтвержденных случаев. 197 классов в николаевских школах – на самоизоляции,

– мэр города.

В каких случаях могут закрывать школы? Если в городе – красная зона карантина, или если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% детей и работников.

Ситуация с садиками и вузами

Детские сады в Николаеве продолжат работу в привычном режиме. Сейчас в садиках зафиксировано 37 случаев инфицирования, среди них – 32 работника и 5 детей. На самоизоляции находится 15 групп.

Кроме того, в Николаеве обратились к руководителям вузов с предложением перенести начало учебы на 10 часов утра. Все для того, чтобы уменьшить транспортную нагрузку утром и предупредить скопление людей.

К слову, в некоторых областях школы уже закрыли на карантин, а учеников обучают дистанционно. В частности, речь идет об Ивано-Франковске, Черновцах, Житомире, Львове и других городах. В каких областях ученики перешли на онлайн-обучение – читайте здесь.