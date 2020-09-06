В Николаеве учебный год начался не очень удачно, сразу в нескольких учебных заведениях выявили случаи коронавируса. Поэтому на самоизоляцию отправили 5 классов в 4 разных школах, а также две группы из разных детсадов.

Случаи заболеваний коронавирусом зарегистрированы среди детей и персонала 6 учебных детских учреждений, сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

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Кого отправили на самоизоляцию в Николаеве:

школа №19 – на самоизоляции один класс;

школа №20 – на самоизоляции один класс;

школа №29 – на самоизоляции два класса;

школа №46 – на самоизоляции один класс;

детсад №71 – на самоизоляции одна группа;

детсад № 95 – на самоизоляции одна группа.

Сколько именно детей ушли на самоизоляцию, точно неизвестно. Но если рассчитать из среднего количества, например, по 20 детей на класс или группу, то получится около 120 человек. Впрочем это количество может быть и значительно выше.

Следует отметить, что класс в 19-й школе, а также обе группы в этих детсадах пошли на самоизоляцию уже в первый день учебы – 1 сентября. Именно тогда там обнаружили случаи коронавируса.



Правила навчання в особливий період карантину / інфографіка 24 каналу