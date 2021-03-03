В Николаеве ректор университета брал на работу родственников и выписывал им премии
Сотрудники СБУ уличили в коррупции ректора Черноморского государственного университета им. Петра Могилы в Николаеве. Руководитель вуза систематически выплачивал премии своим родственникам.
Источник:Служба безопасности Украины
Известно, что ректор устраивал на работу в университет своих родственников, и систематически в течение 2019 – 2020 годов необоснованно выписывал им премии на сотни тысяч гривен.
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По информации издания "Преступности.НЕТ" речь идет о ректоре ЧНУ им. Петра Могилы Леониде Клименко. Ему еще 9 ноября прямо в здании вуза вручили соответствующий протокол.
Ректор Леонид Клименко / Фото NikLife
Выяснилось, что ректор Клименко издал указ о премировании нескольких работников университета, в числе которых и его дочь Анна Норд, которая является директором института последипломного образования при университете.
Только теперь Центральный райсуд Николаева признал ректора вуза виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Чиновник привлечен к ответственности.
Случаи коррупции в украинских вузах:
- В Киеве полиция раскрыла коррупционную схему в вузе, где главный бухгалтер в течение 3 лет присваивала деньги от студентов, которые они вносили в качестве оплаты за обучение.
- Правоохранители разоблачили еще одну мошенническую схему на Киевщине. Там вместе с сообщниками бывший ректор медицинского вуза гарантировал студентам успешную сдачу экзамена и получение сертификата, который это подтверждает. А за "услугу" хотел 3 тысячи долларов.
- А в харьковском вузе ректор и проректор, используя свое служебное положение, требовали и получили от частного предпринимателя 300 тысяч гривен за заключение договора аренды помещений от университета.
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