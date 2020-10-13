Администрация школы №56 в Николаеве затравила в соцсети отца, который отказался скидывать деньги на фонды и подарки для других.

Об этом рассказал сам отец Олег Четков на странице "Родители SOS" в фейсбуке.

Интересно Учительница из Одессы набросилась на ребенка из-за ответа на украинском языке: детали скандала

По словам мужчины, он объяснил администрации, что имеет право не сдавать средства на фонды и подарки. И попросил школу опубликовать отчет предыдущих расходов, на что получил отказ.

"Пошли насмешки, начали переходить на личность и прочие неприятные высказывания в мой адрес в общем чате в вайбере, что я один не сдаю деньги и всегда всем недоволен, а остальные 29 человек со всем соглашаются. Хоть я вижу в переписке только тех же 5-7 человек, остальные молчат", – отметил Четков.

Также отец добавил к своему сообщению скриншоты из последнего онлайн-разговора, заметив, что дирекция школы унизила его.

Смотрите фото, как отец ученицы переписывался с другими родителями и школой

Также администрация заведения сообщила мужчине, что его дочь останется без угощения на празднике и призвали забрать ученицу из школы.

К слову, громким скандалом завершилось масштабное празднование Дня учителя под Николаевом. Местных педагогов собрали на мероприятие с банкетом, где полностью игнорировались все карантинные ограничения. Больше – читайте здесь.