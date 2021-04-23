Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что комиссия ТЭБ и ЧС в городе рекомендовала расширить временные промежутки курсирования общественного транспорта и открыть некоторые учебные заведения.

К теме Могут ли онлайн-обучение продлить до конца года и будут ли дети учиться летом

Так, согласно рекомендациям, пассажирские перевозки будут разрешены с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

Как будут работать школы и садики

Комиссия также рекомендовала разрешить посещение детсадов и младших школ. Однако городской голова Александр Сенкевич отметил, что Николаев остается в красной зоне.

По его словам, дети начнут посещать учебные заведения с понедельника, 26 апреля. В частности, разрешат детям посещать городской центр комплексной реабилитации для детей с инвалидностью "Цветик-Семицветик".

А уже с 5 мая все дети смогут посещать детсады и специальные учебные заведения. Также к привычному режиму вернутся ученики 1–4 классов всех школ города. Зато ученики 5–11 классов и дальше будут учиться дистанционно.

Почему возвращение детей за парты отсрочили еще на неделю? Сенкевич подчеркнул, что есть ряд факторов. Например, во время карантина школы были отключены от отопления.

К понедельнику мы не успеем запустить тепло, а часть школ подключены к централизованной системе, которая уже остановлена. Загонять детей в холодные классы – это ненормально. Следовательно, у нас есть еще неделя, потом майские праздники,

– добавил он.

Добавим, что работа летних площадок заведений питания и продовольственных рынков в дальнейшем остается под запретом.

К слову, в Украине 13 регионов перешли в красную зону, а в некоторых городах даже установили локдаун. Поэтому школы в большинстве регионов обучают учеников дистанционно.