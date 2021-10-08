Никого насильно не заставляем, – в КГГА ответили, что будет с непривитыми учителями.
Источник:24 канал
Министерство здравоохранения указом за 7 октября 2021 года утвердило обязательную вакцинацию учителей. Поэтому, если педагоги не захотят прививаться до того, как закон вступит в силу – их могут отправлять в отпуск за свой счет.
Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он отметил, что на сегодня школы являются основными местами скопления людей, а значит – основной зоной риска для города.
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"Пока что учителей насильно прививаться не принуждали и не будем. Все должны понимать сегодняшнюю ситуацию и то, что вакцинация является основной предупредительной мерой, чтобы вернуться к обычной жизни", – рассказал Поворозник.
У учителей есть месяц
Как уточнил заместитель председателя КГГА приказ Министерства здравоохранения от 7 октября 2021 года об обязательной вакцинации педагогов и работников органов власти вступит в силу через месяц. Следовательно, они еще могут успеть привиться.
Те, кто не будет вакцинирован на определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу. В противном случае, их отправят в отпуск без сохранения заработной платы.
По его словам, сегодня особое внимание обращается не только на то, вакцинированы ли учителя, но и на соблюдение санитарных норм и рекомендаций:
- термометрию;
- мытье рук;
- работу медицинской части;
- дезинфекцию;
- проветривание помещений.
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- По состоянию на 8 октября 13 областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны эпидемической опасности. Несмотря на это, вся Украина все еще находится в желтой зоне.
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