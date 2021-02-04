На пути к успеху случается множество досадных препятствий. Мотивация и вдохновение есть невероятно важными, особенно когда это касается сферы бизнеса.

Источник: 24 канал

Быть владельцем бизнеса – дело далеко не из легких. Учеба 24 подобрала цитаты известных предпринимателей мира, которые вдохновят работать не покладая рук.

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Джефф Безос

Джеффри Безос является одним из самых богатых предпринимателей мира. Владелец Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin неоднократно сталкивался с проблемами и неприятием собственных идей обществом. Вложив средства в, на первый взгляд, неперспективную отрасль онлайн-продаж в 1994 году, сегодня Безос является одним из самых влиятельных и самых известных личностей в мире.

То, что нам нужно, – это всегда смотреть в будущее. Когда мир вокруг тебя меняется и все становится против тебя, необходимо понять, в каком направлении двигаться. Отдайся ветру перемен, ведь одни только жалобы – это не стратегия,

– рассказывает Безос.



Джефф Безос / Фото Getty

Клей Кларк

Клейтон Кларк получил звание "Молодого предпринимателя года" в 2007, а также стал бизнес-тренером Forbes. Сейчас бизнесмен владеет 6 крупными компаниями в США, успевает издавать книги и вести собственное шоу на радио.

Чтобы создать собственный бизнес, необязательно быть большим интеллектуалом, иметь огромный стартовый капитал или ходить по головам. Необходимо просто иметь собственное видение мира и воплощать его через свои товары и услуги, не покладая рук,

– делится опытом Кларк.



Клейтон Кларк / Фото SuccessVets

Опра Уинфри

Опра Уинфри стала самым влиятельным человеком шоу-бизнеса в 2009 году по версии журнала Forbes. Одна из самых высокооплачиваемых актрис, телеведущих и писательниц мира входит в Национальной зал славы женщин США.

Не волнуйся о том, чтобы быть успешным, зато постоянно работай над тем, чтобы быть непревзойденным. Тогда ты и сам не заметишь, как за тобой появится успех,

– настаивает Уинфри.



Опра Уинфри / Фото Getty

Стив Джобс

Об американском предпринимателе Стивае Джобсе не слышал разве что ленивый. Один из самых известных изобретателей мира стал иконой для многих бизнесменов. Хотя предпринимателя уже почти 10 лет как нет, его изобретения и имя остались в мире технологий навсегда.

Работа будет занимать большую часть твоей жизни, и единственный путь на самом деле быть довольным своей работой – это делать все идеально. Чтобы этого достичь, нужно по-настоящему влюбиться в то, что ты делаешь,

– мотивировал предпринимателей Джобс.



Стив Джобс / Фото Getty

Билл Гейтс

Уильям Генри Гейтс является основателем одной из самых известных корпораций Microsoft. Его компания достигла невероятного успеха и стала передовой на рынке разработки программного обеспечения. Увеличив свое состояние до невероятных показателей, Гейтс также стал иконой для множества предпринимателей.

Это нормально, радоваться успеху, но гораздо важнее учиться с помощью ошибок. И я могу понять желание иметь миллионы долларов, но знайте, что как только вы этого достигнете, то поймете – все это один и тот же "гамбургер",

– рассказывает Гейтс.



Билл Гейтс / Фото Getty