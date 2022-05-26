"Никогда не поедут в Лондон": в оккупированном Крыму хотят отказаться от изучения английского

Российские оккупационные власти Крыма планируют отказаться от изучения английского языка в школах на территории полуострова. Мол, в этом просто "нет нужды".

Соответствующее заявление 25 мая сделал спикер так называемого "государственного совета Крыма" Владимир Константинов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Считает, что английский делает детей заложниками

Этот Константинов высказался очень сомнительно даже для представителя оккупационных властей. В частности, сказал, что изучение иностранных языков для него "противоречивый и очень неоднозначный вопрос".

Зачем учить то, что не нужно, если человек никогда не уедет в Лондон? Тупое подражание другой цивилизации опасно. Мы делаем (ребенка – 24 канал) заложником и он будет говорить, что "знаю английский и мне интересно, какова она – Англия",

– провозгласил "спикер".

Затем он пошел по пути кремлевского диктатора и стал говорить об "истории", которой ее видят россияне. Мол, "англичане воюют с нами тысячу лет".

Именно поэтому Константинов решил, что не нужно тратить деньги на учителей английского языка. Однако, по его мнению, это еще и времяпрепровождение, которое приводит к тому, что у ребенка "на историю времени не хватает".

Даже сам не изучал его в школе

Константинов отметил, что вообще не изучал этот иностранный язык в школе. Однако у него возникла необходимость в нем в связи с делами бизнеса. Тогда он сел за учебники и смог освоить английский за 2 года. Поэтому чиновник призывал просто создавать на аннексированном Россией полуостровые курсы по изучению китайского, французского, английского и других языков.

Как Россия использует оккупированный Крым

22 мая стало известно о еще одном способе, к которому Россия прибегает в использовании жителей оккупированных территорий. В частности, в аннексированном Крыму начали собирать медиков, которых бросают прямо в ад войны.

При этом все выставляют так, как медицинские работники сами рвутся туда ехать. Однако уже есть свидетельство, что их просто заставляют ехать в горячие точки Востока Украины.

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