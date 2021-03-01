Производитель спортивных товаров Nike выделит 1 миллион долларов американской платформе Goalsetter, которая занимается развитием финансовой грамоты среди детей.

Такой вклад компания решила сделать в пределах большого проекта на сумму 140 миллионов долларов, направленного на установление расового равенства. Инвестиция позволит создать личные банковские счета для сбережений более чем 10 000 школьников.

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Что известно о деятельности Goalsetter

Goalsetter – пока что единственная в США платформа, которая занимается развитием навыков финансовой грамотности среди детей. Целью проекта является помочь школьникам понять инвестиционный рынок, цену денег и обеспечить им финансовое благополучие в будущем.

По мнению деятелей Goalsetter, открытие банковских счетов с целью сбережений является прекрасным инструментом для развития навыков финансовой грамотности молодого поколения американцев. Платформа учит школьников хороших финансовых привычек, в частности правильному обращению с деньгами и планированию.

Школьники, которые с детства умеют экономить деньги, чаще имеют возможность получить высшее образование и обеспечить собственное карьерное развитие в будущем.

Nike навсегда войдет в историю, поскольку помогает просвещению целого поколения молодых американцев,

– отмечает основательница Goalsetter Таня Ван Корт.

Добавим, что Таня Ван Корт является афроамериканкой, и просветительская деятельность Goalsetter наиболее активно проводится среди маргинализованных и социально незащищенных детей.