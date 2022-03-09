Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет во время прямого эфира телеканала “Рада”, передает 24 канал.

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По его словам, отменить экзамены решили, чтобы избежать коррупции при поступлении.

Под нашествием российской агрессии мы вместе с Комитетом ВР по вопросам образования решили ввести одноразовую отмену поступление в вузы по результатам ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ в 2022 году,

– заявил Шкарлет.

Также В МОН отменят ГИА для учеников 11 классов. Раньше это же сделали и для учеников 4 и 9 классов.

Министр образования добавил, что механизм с заменой экзаменов прорабатывается и его обнародуют в ближайшее время.

"Отмечу – никаких экзаменов университет самостоятельно проводить не будет. Это нужно для того, чтобы предотвратить коррупцию при поступлении", – подытожил Шкарлет.

Ранее в МОН отметили, что отмена ВНО необходима для сохранения студенческого контингента, национального интеллектуального потенциала и стимулирования к обучению в Украине, даже в такое трудное время.

Добавим, что из-за военных действий сейчас нет возможности провести пробное внешнее независимое оценивание, которое должно было состояться 19 и 26 марта.