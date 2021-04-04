В Нигерии 50-летняя женщина смогла впервые сесть за школьную парту в возрасте 50 лет. А все потому, что с детства Шаде Аджаи помогала тете в магазине и ни разу не была в школе.

Сейчас женщина имеет собственный бизнес – продает кошельки и сумки, а потому хочет его развивать. Однако для этого нужно научиться читать и писать.

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Поэтому, Шаде Аджаи пошла в школу. И хотя ее одноклассники моложе нее на четыре десятилетия, это отнюдь не смущает женщину. Учителя говорят, что она хорошо ладит с детьми.

Учиться Шаде планирует еще четыре года. За это время она должна научиться читать и писать.



50-летняя Шаде в школе / Фото ВВС

По словам женщины, своим примером она хочет вдохновить других людей не бояться учиться даже в почтенном возрасте.

К слову, американец Реймонд Шефер в 96 лет получил почетный диплом о среднем образовании. Мужчина более пол века назад бросил учебу в школе, чтобы помогать семье, а потом пошел на Вторую мировую войну. Трогательную историю – читайте по ссылке.