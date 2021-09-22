Украина переходит в желтую зону карантина, и теперь во всех регионах могут очно работать только те заведения, где вакцинировано более 80% работников.

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Глава департамента образования Одесской ОГА Александр Лончак предупредил, что в Одессе большинство школ и все вузы закроют. Но вопрос перехода на онлайн обучение даже не рассматривается.

По данным Лончака, в Одессе продолжат работать только более 100 школ, столько же садов и 12 учреждений внешкольного образования.

Список учебных заведений, которые будут работать очно / Фото Лончака

Все остальные учебные заведения всех типов и форм собственности не будут функционировать. Контроль за соблюдением постановления правительства будут осуществлять представители полиции и Госпродпотребслужбы. Вся ответственность на руководителях учебных заведений,

– написал Лончак.

Итак, остальные школы, в том числе и все одесские вузы, полностью закрываются. Это означает, что учителя и преподаватели не будут ходить на работу, а школьники и студенты – на учебу. Ведь, по его словам, дистанционки не будет.

К слову, первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик заявил, что школам в городах, попавших в желтую зону карантина, запретили работать дистанционно. Причиной этого стал низкий уровень вакцинации преподавателей.

Текст публикации Александра Лончака:

Состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Там установили с 23 сентября 2021 года желтый уровень эпидемической опасности на территории всех регионов Украины.

При желтом уровне эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия у более чем 80% работников учебного заведения одного из документов, подтверждающего полный курс однодозной или двухдозной вакцины, или COVID-сертификата о выздоровлении лица.

По состоянию на 20 сентября 2021 года более 80% вакцинированных имеют 403 учреждения образования области, из них в Одессе – 78 школ и 85 садиков. Итак, с четверга, 23 сентября, будут работать в обычном режиме только эти заведения.

Все остальные учебные заведения всех типов и форм собственности не будут функционировать. Контроль за соблюдением постановления правительства будут осуществлять представители Нацполиции и Госпродпотребслужбы. Вся ответственность на руководителях учебных заведений, в том числе за сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса.

Вариант перехода на дистанционное обучение пока не рассматривается. Друзья, возможность вакцинироваться есть. Еще раз призываю вас не терять возможности позаботиться о собственном здоровье. За минувшие сутки в Одесской области выявлено 458 человек с подозрением на коронавирус, из них 28 детей.