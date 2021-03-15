Председатель Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что в Минобразования в этом году готовят важные изменения для вузов. В частности, учебные заведения получат больше автономии.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций рассказал, что в 2021 году вузы получат несколько нововведений, которые касаются их самостоятельности.

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По словам Бабака, планируется создать модель автономного вуза, который будет иметь полное право:

распоряжаться средствами,

самостоятельно определять систему оплаты труда своим преподавателям,

привлекать пожертвования и инвестиции.

Но при этом университеты будут неприбыльной организацией и иметь все налоговые льготы.

Также планируют дать вузам независимую систему управления. То есть все, что будут зарабатывать университеты, будет их собственными средствами, и они смогут направлять их на что угодно.

Бабак подчеркнул, что сегодня вузы имеют финансовую автономию, но она недостаточна. Так, они могут распоряжаться только частью своих средств.

Вузы имеют ограничения на их использование. А если будет автономия - учебные заведения будут иметь прозрачные возможности привлекать средства для развития и тратить их на собственные нужды,

– заявил председатель Комитета.

Кто будет следить за распределением денег? Для этого в вузах будут менять систему наблюдательных советов при ЗВО.

Бабак утверждает, что этот совет должен быть сбалансирован. Например, в совете авиационного университета должен быть представитель от завода ГП Антонова, от Укроборонпрома, от МОНа.

"Потому что университет работает для того, чтобы потом работодатели получили профессиональных специалистов. А потому логично, что они будут участвовать в развитии университетов. Также будем брать в Совет представителей государства", – добавил эксперт.

К слову, агентство QS Quacquarelli Symonds заключило рейтинг лучших университетов мира 2021 года. Так, в список попали четыре популярных вуза из Украины. О каких университетах идет речь – читайте в материале.



Украинские вузы попали в список лучших университетов мира / Инфографика 24 канала