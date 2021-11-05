Незаконно требовать деньги у родителей учеников на нужды школы, – образовательный омбудсмен
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев говорит, что в Украине все чаще встречаются случаи поборов в школе. Однако требовать деньги у родителей школьников на нужды учебного заведения –незаконно.
Сергей Горбачев на форуме обратился к главам территориальных общин и управлений образования с просьбой прекратить собирать с родителей учеников средства на нужды школы.
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По его словам, деньги на это должны выделяться из местного бюджета:
Уважаемые главы территориальных общин, управления образования, давайте прекращать позорную практику вытягивания денег из родительских карманов на то, что должно финансироваться за счет местного бюджета и образовательной субвенции,
– заявил он.
Также Сергей Горбачев добавил, что не стоит привлекать родителей к самостоятельному проведению ремонтных работ в школах, поскольку это может быть опасно.
"Каждый ремонт должен соответствовать техническим нормам и выполняться организацией, которая имеет на это соответствующую подготовку и лицензию", – пояснил он.
Что делать родителям, если в школе требуют деньги
Если родители сталкиваются с подобными ситуациями неправомерного требования сдавать в школу деньги, то они должны обратиться к директору.
Если деньги собирает родительский комитет, то родителям стоит общаться в школе исключительно с администрацией и учителем. Ведь решения органов родительского самоуправления не имеют никакой юридической силы и не является обязательным для исполнения.
Это означает, что в случае, когда родительский комитет решил, например, закупить в класс шторы, а родители одного ребенка отказались сдавать деньги, это их право, и никто не может от них требовать этих денег,
– говорят юристы.
Кроме того, если у вас начинают требовать средства на ремонт или любые другие школьные нужды, вы можете подать индивидуальное заявление на имя директора, где укажите, что в школе осуществляется принудительный сбор средств.
Если вы не получаете никакой реакции в администрации, а затем – в управлении или департаменте образования, то стоит обращаться в полицию с заявлением о вымогательстве.
Случаи поборов в учебных заведениях
- В одной школе на Полтавщине мама собрала деньги на чайник для класса. Но родители одной ученицы не сдали деньги из-за финансовых проблем. И учительница запретила их ребенку набирать воду из чайника.
- В Николаеве администрация школы затравила отца, который отказался сдавать деньги на фонды и подарки для других. Она сообщила мужчине, что в таком случае его дочь останется без угощения на празднике и призвали забрать ее из школы.
- В одном из садиков Черновцов ребенку не разрешили играть игрушками, которые девочки получили на 8 Марта. А все из-за того, что ее родители не сдали деньги на подарок. Инцидент произошел в дошкольном учреждении № 42 "Жемчужинка".
- Львовянка заявила, что в детсаду №184 "Лесная сказка" с родителей постоянно требуют деньги. Они якобы должны оплачивать даже такие вещи, как туалетная бумага, мыло и чистку ковров. Мэрия назначила проверку.