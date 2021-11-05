Сергей Горбачев на форуме обратился к главам территориальных общин и управлений образования с просьбой прекратить собирать с родителей учеников средства на нужды школы.

К теме Вымогал деньги у одноклассников: под Житомиром суд оштрафовал отца за поведение сына

По его словам, деньги на это должны выделяться из местного бюджета:

Уважаемые главы территориальных общин, управления образования, давайте прекращать позорную практику вытягивания денег из родительских карманов на то, что должно финансироваться за счет местного бюджета и образовательной субвенции,

– заявил он.

Также Сергей Горбачев добавил, что не стоит привлекать родителей к самостоятельному проведению ремонтных работ в школах, поскольку это может быть опасно.

"Каждый ремонт должен соответствовать техническим нормам и выполняться организацией, которая имеет на это соответствующую подготовку и лицензию", – пояснил он.

Что делать родителям, если в школе требуют деньги

Если родители сталкиваются с подобными ситуациями неправомерного требования сдавать в школу деньги, то они должны обратиться к директору.

Если деньги собирает родительский комитет, то родителям стоит общаться в школе исключительно с администрацией и учителем. Ведь решения органов родительского самоуправления не имеют никакой юридической силы и не является обязательным для исполнения.

Это означает, что в случае, когда родительский комитет решил, например, закупить в класс шторы, а родители одного ребенка отказались сдавать деньги, это их право, и никто не может от них требовать этих денег,

– говорят юристы.

Кроме того, если у вас начинают требовать средства на ремонт или любые другие школьные нужды, вы можете подать индивидуальное заявление на имя директора, где укажите, что в школе осуществляется принудительный сбор средств.

Если вы не получаете никакой реакции в администрации, а затем – в управлении или департаменте образования, то стоит обращаться в полицию с заявлением о вымогательстве.

Случаи поборов в учебных заведениях