Горбачев говорит, что его возмущают такие своевольные действия руководителей школ. "Я уже неоднократно подчеркивал, что такие действия являются грубым нарушением прав граждан", – добавил он.

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По его словам, ничто не может быть основанием отказать родителям в принятии заявления, если оно оформлено в соответствии с требованиями закона.

Если вам отказывают в принятии заявления, несмотря на их объяснения, – вызывайте наряд полиции и составляйте акт о нарушении ваших законных прав,

– заявил Горбачев.

Он заверил, что родителям желательно подавать два экземпляра заявления:

оригинал с их подписью остается в школе, к которой они обратились;

с их подписью остается в школе, к которой они обратились; копию они могут оставить себе (на копии должностное лицо, принявшее у вас заявление, должен указать дату, свои фамилию и инициалы и поставить подпись.

Кроме того, родители могут сфотографировать оригинал заявления с соответствующими пометками и подписью.

Сергей Горбачев добавил, чтобы родители обязательно требовали, чтобы их заявление зарегистрировали и сделали отметку о регистрации.

Отметим, что вместе с заявлением на зачисление ребенка нужно иметь следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или лиц, их заменяющих);

копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;

оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о;

документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей. Этот документ подается, если ребенок претендует на зачисление в заведение, обслуживающее его территорию проживания.

Родители могут выбрать любую школу

Также ложная информация о том, что процедура зачисления в первый класс, которая действует с 2018 года, "приписала" ребенка в школу по месту жительства. Это – абсолютный фейк. Родители имеют право выбирать для ребенка любую другую школу,

– ответил омбудсмен.

По его словам, выбор школы никоим образом не ограничивает права ребенка учиться в любом другом заведении, если там есть свободные места. И родители могут подать любое количество заявлений в различные учебные заведения.

Каждый ребенок имеет право учиться в учебном заведении, ближайшему к его месту жительства и может быть зачислен в первую очередь, если:

проживает на территории обслуживания учебного заведения;

имеет старших братьев / сестер, которые уже учатся в этом учебном заведении;

является ребенком работника этого учреждения образования;

учился в детском саду, который входит в состав учебно-воспитательного комплекса, где происходит набор первого класса.

Но если в школе остаются свободные места, то по результатам жеребьевки в нее зачисляются другие дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения.

К слову, родители будущих первоклассников должны подать в школу медицинские справки № 086-1/о, которые содержит заключение о состоянии здоровья ребенка, диагноз, группу на физкультуре и рекомендации по медицинскому уходу за детьми. Какие медицинские осмотры должны пройти дети перед школой – читайте в материале.