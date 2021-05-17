Горбачев говорит, что его возмущают такие своевольные действия руководителей школ. "Я уже неоднократно подчеркивал, что такие действия являются грубым нарушением прав граждан", – добавил он.
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По его словам, ничто не может быть основанием отказать родителям в принятии заявления, если оно оформлено в соответствии с требованиями закона.
Если вам отказывают в принятии заявления, несмотря на их объяснения, – вызывайте наряд полиции и составляйте акт о нарушении ваших законных прав,
– заявил Горбачев.
Он заверил, что родителям желательно подавать два экземпляра заявления:
- оригинал с их подписью остается в школе, к которой они обратились;
- копию они могут оставить себе (на копии должностное лицо, принявшее у вас заявление, должен указать дату, свои фамилию и инициалы и поставить подпись.
Кроме того, родители могут сфотографировать оригинал заявления с соответствующими пометками и подписью.
Сергей Горбачев добавил, чтобы родители обязательно требовали, чтобы их заявление зарегистрировали и сделали отметку о регистрации.
Отметим, что вместе с заявлением на зачисление ребенка нужно иметь следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или лиц, их заменяющих);
- копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий личность;
- оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1/о;
- документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей. Этот документ подается, если ребенок претендует на зачисление в заведение, обслуживающее его территорию проживания.
Родители могут выбрать любую школу
Также ложная информация о том, что процедура зачисления в первый класс, которая действует с 2018 года, "приписала" ребенка в школу по месту жительства. Это – абсолютный фейк. Родители имеют право выбирать для ребенка любую другую школу,
– ответил омбудсмен.
По его словам, выбор школы никоим образом не ограничивает права ребенка учиться в любом другом заведении, если там есть свободные места. И родители могут подать любое количество заявлений в различные учебные заведения.
Каждый ребенок имеет право учиться в учебном заведении, ближайшему к его месту жительства и может быть зачислен в первую очередь, если:
- проживает на территории обслуживания учебного заведения;
- имеет старших братьев / сестер, которые уже учатся в этом учебном заведении;
- является ребенком работника этого учреждения образования;
- учился в детском саду, который входит в состав учебно-воспитательного комплекса, где происходит набор первого класса.
Но если в школе остаются свободные места, то по результатам жеребьевки в нее зачисляются другие дети, которые не проживают на территории обслуживания этого заведения.
К слову, родители будущих первоклассников должны подать в школу медицинские справки № 086-1/о, которые содержит заключение о состоянии здоровья ребенка, диагноз, группу на физкультуре и рекомендации по медицинскому уходу за детьми. Какие медицинские осмотры должны пройти дети перед школой – читайте в материале.