Невакцинированным учителям, которых отстранят от работы, не будут платить зарплату

Учителям, которых отстранят от работы из-за отказа вакцинироваться против коронавируса, не будут платить зарплату. На время карантина эти педагоги не будут работать в школе и получать выплаты.

В Гоструда заверили, что зарплата – это вознаграждение, которое по трудовому договору работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу. То есть она выплачивается только за выполненную работу.

Важно Могут ли отстранить учителя, у которого только одна доза вакцинации или он переболел COVID-19

А поскольку во время отстранения учитель временно освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей и не может выполнять работу, то зарплата в этот период не выплачивается.

Однако вопросы оплаты труда в период отстранения могут регулироваться коллективными договорами и/или соглашениями, решениями работодателя.

Также во время отстранения работника от работы, ему могут прекратить выплату пособия по временной нетрудоспособности (это больничный лист, если человек застрахован).

Обязательная вакцинация учителей

Отказ или уклонение педагога от обязательных профилактических прививок против COVID-19 является основанием для его отстранения. Если учитель не предоставляет директору сертификат о вакцинации – это также является основанием для его отстранения от работы.

В Минздраве говорят, что, согласно закону, руководители учебных заведений должны обеспечить отстранение от работы работников, которые отказываются или уклоняются от проведения обязательной вакцинации против СOVID-19.

Обратите внимание Как будут отстранять невакцинированных учителей от работы с 8 ноября: все объяснения

Отметим, что если учитель имеет противопоказания к вакцинации, то его не отстранят. Но он должен подтвердить это медицинским заключением.

Когда невакцинированных учителей отстранят от работы? Правительство утвердило порядок отстранения педагогов, которые откажутся вакцинироваться от СOVID-19. Норма начнет действовать с 8 ноября.

Отстранение педагогов осуществляется путем издания приказа или распоряжения руководителя с обязательным доведением его до сведения лицам, которые отстраняются.

Срок отстранения устанавливается до устранения причин, которые его обусловили. Это означает, что учителей будут отстранять от работы на время карантина без сохранения зарплаты.

К слову, суд Тернопольской области оштрафовал отца за то, что его сын нарушил самоизоляцию и пошел в школу во время карантина. За невыполнение родительских обязанностей мужчину оштрафовали на 850 гривен.