Невакцинированы 60 работников из 78: школа на Черниговщине ушла на вынужденные каникулы

В городе Сновске на Черниговщине пришлось закрыть школу на каникулы из-за невакцинированных работников. Там из 78 работников более 60 – не имеют прививки против COVID-19, среди них даже директор школы.

Около 300 учеников из-за этого пришлось отправить на вынужденные каникулы. Сейчас речь идет о трех днях, а дальше будут смотреть по ситуации.

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Сколько непривитых педагогов в школе

В Сновской начальной школе из-за отсутствия или уклонения от прививки против коронавируса отстранили 61 работника из 78 – а это почти 80%. Без прививки даже директор школы.

В заведении обучают около 300 детей – дошкольники и ученики 1– 4 классов. И все они с 10 ноября вынуждены сидеть дома на вынужденных каникулах. Пока только три дня.

Начальница управления образования Сновского горсовета Елена Коваленко сообщила, что работников школы, которые вакцинировались или получили справку о противопоказаниях – только 17.



Учителя планируют идти в суд из-за нарушения прав / Фото "Суспільне"

По ее словам, с 8 числа вступил в силу приказ Минздрава, в котором есть ограничения для должностных лиц, речь идет об обязательной профилактической прививке. "Он является законодательным актом, который, к сожалению, чиновники должны выполнять", – сказала чиновница.

Почему учителя отказывают вакцинироваться

Учительница начальных классов Алла Барлига рассказала, что сотрудники школы не против вакцинации, но им не нравится принуждение к ней. Педагоги считают введение обязательной вакцинации от COVID-19 нарушением прав.

Везде нашими правами просто пренебрегают. Нами хотят помыкать, словно какими-то безвольными и совсем недумающими людьми,

– говорит Алла Барлига.

Директор не издал приказы об отстранении

Воспитательница Наталья Луданик говорит, что несмотря на карантин работать вышли все, кроме директора Андрея Мельника.

"Если бы мы не вышли на работу, мы бы нарушили трудовой договор, который у нас есть. У нас приказов ни у кого нет, поэтому мы даже не можем обратиться в суд, потому что у нас нет оснований на это", – объяснила воспитательница.

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Сам директор школы говорит, что приказ об отстранении непривитых работников выдал. Но ознакомить с ним под подпись смог лишь часть работников. А 9 ноября дособирать подписи не смог, потому что сам отстранен от работы.

Тем временем в управлении образования Сновского горсовета говорят, что за три дня вынужденных каникул надеются, что работники школы поменяют свое мнение и все же сделают прививки против COVID-19. Если нет, то вместо них к работе привлекут сотрудников других заведений.

Сколько учителей отстранили в разных регионах

Отметим, что с 8 ноября невакцинированных работников учебных заведений начали отстранять от работы. Отметим, что педагогов не увольняют, однако на время отстранения им не будут выплачивать зарплату.

Сколько непривитых учителей отстранили от работы:

Одесса – 850 работников учебных заведений.

Львов – более трех сотен невакцинированных работников (это преимущественно технический персонал).

Черновцы – 378 педагогов (из школ – 10 учителей и 28 техработников, из садов – 13 воспитателей и 17 техработников).

Ужгород – более 50 невакцинированных учителей.

Харьков – 105 непривитых учителей и 32 работников сада.

Днепр – 99 невакцинированных работников школ.

Чернигов – 218 невакцинированных педагогов.

Винница – 130 невакцинированных педагогов, среди них 52 – работники детсадов, а 78 – учителей.

Волынь – 995 невакцинированных работников (348 воспитатели и 647 работников школ).

Кропивницкий – более полусотни невакцинированных педагогов (36 непривитых учителей, 17 воспитателей и трое педагогов из внешкольных учреждений).

Черкассы – более половины тысячи работников образования (из них 60 воспитатели и 171 учитель, остальные – техперсонал).

Сумы – 20 работников школ и 10 работников садов.

Николаев – 525 невакцинированных людей (502 работника школ, 20 работников из интернатов и три работника внешкольных учреждений).

Запорожье – в области отстранили от работы 1,09% невакцинированных педагогов (это 584 работника).

Закарпатье – почти 400 невакцинированных педагогов.

Почему вакцинироваться важно

К слову, по состоянию на 8 ноября в Украине вакцинированы по крайней мере одной дозой почти 93% педагогов. В то же время двумя дозамиа это 76,2% от общего количества учителей.Кроме того, сейчас дистанционно работают более 7,3 тысячи школ в Украине. В то же время на каникулах находится почти тысяча школ.

В Украине продолжается пик заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки, 9 ноября, в Украине зафиксировали 23 283 случая заболевания коронавирусом. Среди инфицированных 1539 детей и 529 медработников.

За сутки в больницы госпитализировали 5696 человек с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, скончались 816 пациентов.

Добавим, что за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели – 3 130 772 человека. От осложнений коронавирусной болезни, к сожалению, скончались 74 206 больных.



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