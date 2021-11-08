И.о. главы Гоструда Игорь Дегнера подчеркнул, что стаж для расчета выплат, связанных с временной потерей трудоспособности, привязывается к тому периоду работы, за который уплачивается Единый социальный взнос (ЕСВ) по зарплате.

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По его словам, зарплата работника выплачивается за фактически проделанную работу. Если человек не выполняет работу, потому что отстранен, то и начисление заработной платы не происходит.

Соответственно, все стажи, которые привязаны к уплате ЕСВ, также не учитывают этот период,

– подчеркнул Дегнера.

Чиновник добавил, что также работникам, отстраненным от работы за отказ от вакцинации против коронавируса, не будут оказывать помощь по больничным листам.

Ведь пособие по временной потере трудоспособности в этом случае не финансируется, поскольку, согласно законодательству, социальное страхование потеряно работником за время лечения.

Поэтому в случае отстранения от работы без сохранения зарплаты работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует.

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К слову, ранее в Минздраве заявили, что если учителя не будут прививаться против коронавируса, с 8 ноября их отстранят, пока будет длиться карантин. При этом зарплата за этот период не будет сохраняться.

Профсоюз работников образования и науки просил чиновников не отстранять от работы учителей без ковид-прививок с 8 ноября. Они умоляли отсрочить это до 8 декабря.

Добавим, что по состоянию на 4 ноября одну дозу прививки от COVID-19 уже получили почти 92% учителей. Полностью вакцинировано более 474 тысяч работников школ, то есть 73,5%.