Невакцинированный учитель – не проблема: чего больше всего боятся родители учеников перед школой

Через две недели в Украине начнется новый учебный год. И в зависимости от эпидемической ситуации и количества вакцинированных учителей, школы могут начать уроки очно или дистанционно. Чего больше всего боятся родители школьников – читайте в статье.

Многие учителя еще не вакцинированы против COVID-19, а это может нести потенциальную опасность. Но родители говорят, что дети практически не болеют коронавирусом или болеют в легкой форме, поэтому реальная угроза существует больше для непривитых учителей, а не учеников.

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Чего больше всего боятся родители учеников перед 1 сентября

Соучредитель ОО "Смарт образование" и ОО "Родительский контроль", эксперт по вопросам образования Оксана Макаренко рассказала, что больше всего родители боятся того, что школы вообще не откроют. По их мнению, это худший сценарий развития событий.

По ее словам, год еще не начался, а уже есть напряжение как среди учителей, так и среди родителей. Макаренко добавляет, что родители хотят, чтобы школы открылись. Учителя тоже этого хотят, но есть очень много людей, которые добровольно не готовы вакцинироваться, и это видно по статистике вакцинации.

Родители устали от дистанционного обучения, которое было во время карантина. Они его считают худшим развитием событий. Хуже, чем прийти в школу, где есть часть непривитых учителей,

– заявила Макаренко.

Отметим, что в социальных сетях распространился фейк о том, что с 1 сентября в школах отменяется обучение из-за карантина. Однако в МОН эту информацию опровергли и заверили, что образовательный процесс будет продолжаться.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет заверил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без дистанционных уроков.

К тому же, в МОН готовят несколько вариантов развития ситуации с работой школ во время усиленного карантина. Надеются, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и ученики инклюзивно-ресурсных центров смогут ходить в школу.

В каких случаях школы будут переходить на дистанционное обучение? Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что школы, где не будет вакцинировано 80% педагогов, будут обучать учеников дистанционно, если регион попадет в желтую, оранжевую или красную зону эпидемиологии.

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К слову, по состоянию на 15 августа в Украине прошли полный курс вакцинации от COVID-19 почти 333 тысячи педагогов (25% учителей). Еще примерно 132,7 тысячи учителей получили первую дозу и ожидают вторую (это примерно 35% педагогов).

Добавим, что пока вакцинация педагогов не является обязательной и остается добровольной. Поэтому директор не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививки.

В то же время в Тернопольской области во время усиленного карантина невакцинированные учителя должны будут делать ПЦР-тесты каждую неделю, чтобы школы смогли работать в очном режиме.