Еще ранее в Министерстве здравоохранения отметили, что если до ноября учителя будут без прививки против COVID-19, то их отстранят от работы на период карантина без сохранения зарплаты.

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Министр Минздрава Виктор Ляшко считает, что вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. "В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", – заверил он.

Сколько времени есть у учителей для вакцинации? Приказ Минздрава от 7 октября 2021 года об обязательной вакцинации педагогов вступит в силу через месяц. Следовательно, они еще могут успеть вакцинироваться – до 7 ноября.

Те, кто не будет вакцинирован на определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу. В противном случае, их отстранят (отправят в отпуск) без сохранения заработной платы.

Какими вакцинами теперь можно прививаться в Украине:

CoronaVac (интервал между дозами составляет 28 дней),

Pfizer (интервал между дозами составляет 21 – 28 дней),

AstraZeneca (интервал между дозами составляет от 4 до 12 недель).

В КГГА добавляют, что директора школ в Киеве могут получить выговор за отсутствие контроля за вакцинацией сотрудников от коронавируса. В то же время более, чем однин выговор, является основанием для увольнения.

Работа школ в желтой зоне в режиме офлайн разрешена, но если там вакцинировано не менее 80% работников. Заведения, в которых этот процент ниже, будут переходить на дистанционку.

К слову, Минздрав просит МОН изменить дату начала каникул для учащихся. Школам рекомендуют начать осенние каникулы раньше – с 18 октября. "Это позволит сдержать активный эпидемпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории Украины", – заявил Ляшко.