Невакцинированных детей нельзя допускать в школу, – главный санврач

Главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что непривитых детей, у которых нет противопоказаний к прививке, не надо допускать в школы. По его словам, им лучше выбрать альтернативный формат обучения, например, дистанционный.

Игорь Кузин вспомнил решение Верховного суда, установившего, что законно отстранить от занятий ребенка, не имеющего прививок по возрасту.

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Он говорит, что смотрел бы на решение Верховного суда о недопуске непривитых детей в школы и вводил подобные нормы в законе о том, чтобы не допускать в школы детей, которые не вакцинированы и не имеют на это объективных причин – медицинских противопоказаний.

Они (не вакцинированные дети, – 24 канал) все равно могут выбирать альтернативу – дистанционный формат или еще что,

– рассказал санврач.

Отметим, что Верховный суд не удовлетворил иск мамы, которая требовала разрешить ее дочери посещать школу без прививок. Там подчеркнули, что отстранение от занятий ребенка, который не имеет прививок – законное.

В то же время в Минюсте подтвердили, что дети, которые не получили профилактические прививки не из-за медицинских противопоказаний, не имеют права посещать детские коллективы.

Какие вакцины для детей обязательны

Отметим, что детей от этих инфекций вакцинируют бесплатно. Так, к обязательным относят профилактические прививки против:

туберкулеза;

полиомиелита;

дифтерии;

коклюша;

столбняка;

кори.

Кроме того, в 2022 году планируют ввести вакцинацию против пневмококковой инфекции.

К слову, дети должны пройти перед школой медосмотр. В частности, это должна быть медицинская справка № 086-1/о, которая содержит заключение о состоянии здоровья ребенка, диагноз, группу на физкультуре и рекомендации к медицинскому уходу за детьми. Какие медицинские осмотры должны пройти дети перед школой – читайте в материале.