Невакцинированных детей нельзя допускать в школу, – главный санврач

1 июля 2021 , 11:10
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Источник:

LIGA.Life

Главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что непривитых детей, у которых нет противопоказаний к прививке, не надо допускать в школы. По его словам, им лучше выбрать альтернативный формат обучения, например, дистанционный.

Игорь Кузин вспомнил решение Верховного суда, установившего, что законно отстранить от занятий ребенка, не имеющего прививок по возрасту.

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Он говорит, что смотрел бы на решение Верховного суда о недопуске непривитых детей в школы и вводил подобные нормы в законе о том, чтобы не допускать в школы детей, которые не вакцинированы и не имеют на это объективных причин – медицинских противопоказаний.

Они (не вакцинированные дети, – 24 канал) все равно могут выбирать альтернативу – дистанционный формат или еще что,
рассказал санврач.

Отметим, что Верховный суд не удовлетворил иск мамы, которая требовала разрешить ее дочери посещать школу без прививок. Там подчеркнули, что отстранение от занятий ребенка, который не имеет прививок – законное.

В то же время в Минюсте подтвердили, что дети, которые не получили профилактические прививки не из-за медицинских противопоказаний, не имеют права посещать детские коллективы.

Какие вакцины для детей обязательны

Отметим, что детей от этих инфекций вакцинируют бесплатно. Так, к обязательным относят профилактические прививки против:

  • туберкулеза;
  • полиомиелита;
  • дифтерии;
  • коклюша;
  • столбняка;
  • кори.

Кроме того, в 2022 году планируют ввести вакцинацию против пневмококковой инфекции.

К слову, дети должны пройти перед школой медосмотр. В частности, это должна быть медицинская справка № 086-1/о, которая содержит заключение о состоянии здоровья ребенка, диагноз, группу на физкультуре и рекомендации к медицинскому уходу за детьми. Какие медицинские осмотры должны пройти дети перед школой – читайте в материале.

Автор: Марія Бондар