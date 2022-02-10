Невакцинированная учительница на Волыни добилась выплаты ей 40 тысяч гривен за отстранение

Невакцинированная учительница по зарубежной литературе Ковельской школы №2 Светлана Ребрик через суд отменила приказ об отстранении от работы и добилась выплаты ей компенсации в размере 40,8 тысячи гривен.

Соответствующее решение принял Ковельский суд. Учительницу отстранили 8 ноября из-за того, что она не предъявила документы о вакцинации от коронавируса.

К теме Учителя и воспитатели в Чернигове подали 18 исков в суд из-за отстранения

Учительница подала в суд из-за отстранения

Педагог Светлана Ребрик подала иск в суд на ковельскую школу №2. В этой школе она работает с 1994 года.

В иске говорится, что в ноябре 2021 года педагог столкнулась с "грубым нарушением ее конституционного права на работу", поскольку у нее потребовали документы о вакцинации от коронавируса. 8 ноября из-за их отсутствия ее отстранили от работы.

В заявлении она подчеркнула, что обязательность прививки для работников образования была установлена 8 ноября, а медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19 ей утвердили только 9 ноября.

Таким образом, при вручении истцу копии приказа об отстранении от работы ей не предоставили времени для принятия решения относительно прививки или предоставления медицинского заключения о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19,

– говорится в исковом заявлении.

В ответ в школе отметили, что приказ об отстранении подписывали на основе приказа Минздрава за 4 октября, согласно которому директор должен отстранить от работы невакцинированного работника.

Суд встал на сторону педагога

Однако суд постановил отменить приказ об отстранении от работы Светланы Ребрик и взыскать в ее пользу 40,8 тысячи гривен зарплаты с вычетом налогов за время отстранения от работы на три месяца.

Добавим, что решение можно обжаловать в апелляционном суде в течение 30 дней.

К слову, на Закарпатье полицейские во время проверки учебных заведений обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов. Фальшивые документы предъявили работники двух школ и одного детского сада

Суды в отношении невакцинированных учителей

В последнее время в украинских судах рассматривается большое количество исков работников, отстраненных от работы за нежелание вакцинироваться от коронавируса. И далеко не все учителя выигрывают суды, однако кое-кому удается убедить судей.

Где невакцинированные учителя выигрывали дела:

Учителя из Кременца Игоря Бендасюка, которого отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации, восстановили в должности. Мужчина подал в суд и выиграл его, поэтому получит еще и компенсацию.

Суд удовлетворил иск педагога сумской школы №11, которую отстранили от работы с 8 ноября из-за того, что женщина не вакцинировалась от коронавируса. Теперь школа должна выплатить ей 23,8 тысячи гривен.

Преподаватель Львовского государственного музыкального училища им. С. Людкевича Павел Завьялов отказался вакцинироваться от коронавируса из-за религиозных убеждений. После этого его отстранили от должности, но преподаватель подал в суд и выиграл дело.

Где педагоги проигрывали дела в судах: