Соответствующее решение принял Ковельский суд. Учительницу отстранили 8 ноября из-за того, что она не предъявила документы о вакцинации от коронавируса.
К теме Учителя и воспитатели в Чернигове подали 18 исков в суд из-за отстранения
Учительница подала в суд из-за отстранения
Педагог Светлана Ребрик подала иск в суд на ковельскую школу №2. В этой школе она работает с 1994 года.
В иске говорится, что в ноябре 2021 года педагог столкнулась с "грубым нарушением ее конституционного права на работу", поскольку у нее потребовали документы о вакцинации от коронавируса. 8 ноября из-за их отсутствия ее отстранили от работы.
В заявлении она подчеркнула, что обязательность прививки для работников образования была установлена 8 ноября, а медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19 ей утвердили только 9 ноября.
Таким образом, при вручении истцу копии приказа об отстранении от работы ей не предоставили времени для принятия решения относительно прививки или предоставления медицинского заключения о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19,
– говорится в исковом заявлении.
В ответ в школе отметили, что приказ об отстранении подписывали на основе приказа Минздрава за 4 октября, согласно которому директор должен отстранить от работы невакцинированного работника.
Суд встал на сторону педагога
Однако суд постановил отменить приказ об отстранении от работы Светланы Ребрик и взыскать в ее пользу 40,8 тысячи гривен зарплаты с вычетом налогов за время отстранения от работы на три месяца.
Добавим, что решение можно обжаловать в апелляционном суде в течение 30 дней.
К слову, на Закарпатье полицейские во время проверки учебных заведений обнаружили 19 поддельных COVID-сертификатов. Фальшивые документы предъявили работники двух школ и одного детского сада
Суды в отношении невакцинированных учителей
В последнее время в украинских судах рассматривается большое количество исков работников, отстраненных от работы за нежелание вакцинироваться от коронавируса. И далеко не все учителя выигрывают суды, однако кое-кому удается убедить судей.
Где невакцинированные учителя выигрывали дела:
- Учителя из Кременца Игоря Бендасюка, которого отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации, восстановили в должности. Мужчина подал в суд и выиграл его, поэтому получит еще и компенсацию.
- Суд удовлетворил иск педагога сумской школы №11, которую отстранили от работы с 8 ноября из-за того, что женщина не вакцинировалась от коронавируса. Теперь школа должна выплатить ей 23,8 тысячи гривен.
- Преподаватель Львовского государственного музыкального училища им. С. Людкевича Павел Завьялов отказался вакцинироваться от коронавируса из-за религиозных убеждений. После этого его отстранили от должности, но преподаватель подал в суд и выиграл дело.
Где педагоги проигрывали дела в судах:
- Недавно суд на Херсонщине отказался восстановить на работе троих невакцинированных учителей физкультуры, немецкого и английского языка. Также суд отказал учителям в выплате им зарплаты за время отстранения. Детали – в статье.
- Суд на Ивано-Франковщине отказался восстанавливать на работе невакцинированную учительницу. Судья заявил, что не было нарушением закона то, что директор издала приказ об отстранении.
- Также ранее суд на Ровненщине отказал в удовлетворении двух исков учителей, которые хотели отменить приказ об отстранении.