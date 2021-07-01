К сожалению, существует множество необоснованных стереотипов и ложных представлений. Рассказываем о самых распространенных мифах, касающихся женщин и инвестиций.

На тему Инвестиции и финансовая грамотность: что нужно знать участникам фондового рынка

Женщины не уверены в своих силах

Наиболее финансово образованные профессионалы никогда не кричат на весь мир, что они успешны. Женщинам присуще не восхвалять себя, когда говорится об описании их же личностных финансовых навыков. Они могут быть компетентными инвесторами, однако оставаться в тени, не рассказывать на каждом шагу, чего им удалось достичь.

В одном из британских исследований на тему инвестиций и гендера обнаружили, что мужчины часто чувствуют себя слишком уверенно, отчего каждое решение, даже ошибочное, воспринимают как правильное. Женщинам такая черта в основном не присуща, поэтому они обычно инвестируют меньше, но удачнее.

Женщины являются уверенными в своих силах и возможностях / Фото Pexels

Жінки бояться ризиків

Способность рисковать – неоднозначно хорошая или плохая привычка. В исследовании ученой Барбары Стюарт говорится, что оба пола одинаково могут и готовы рисковать. Правда, женщины в основном идут на риск только тогда, когда они заинтересованы в перспективах, и это не нарушает их принципов, что точно не является плохим признаком.

Женщины являются плохими инвесторами

Самый распространенный миф, что женщины не умеют инвестировать и не достигают в этой области успехов – фейк. Исследование бизнес-школы Warwick показывает, что средняя годовая доходность инвестиций по индексу FTSE 100 среди мужчин достигает 0,14%, когда среди женского пола этот показатель составляет 1,94%.

Справка. Financial Stock Exchange 100 Index (FTSE 100) – британский фондовый индекс, исчисляемый на основе котировок акций 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний на Лондонской фондовой бирже.

Женщины имеют низкий уровень финансовой грамоты

Множество опросов указывают на то, что женщины являются менее финансово грамотными, чем мужчины. Однако американская компания FINRA провела исследование анкет, в котором определила, что представительницы женского пола чаще выбирают вариант "не знаю", который автоматически засчитывается как неправильный.

Нерепрезентативность исследований на тему финансовой грамотности / Фото Pexels

Свежие опросы, которые не имеют варианта "не знаю" подтверждают, что показатели женщин в среднем выше, чем у мужчин. Правда, независимо от пола, общий результат до сих пор не очень утешительный – всем не хватает важных базовых знаний в области финансов.

Совет! Повышайте свой уровень финансовой грамоты и учитесь правильно инвестировать деньги. Распечатать необходимые материалы советуем с помощью принтеров серии MegaTank от Canon, которые являются очень экономными, ведь себестоимость печати одной страницы А4, при использовании оригинальных чернил, составляет всего 46 копеек с учетом бумаги.

Женщины незаинтересованны в инвестициях

На самом деле, утверждение, что женщины "незаинтересованны в инвестициях" объясняется плохой коммуникацией в архаической инвестиционной отрасли. Диаграммы и графики является "сухой" и несколько скучной информацией, с которой не хотят иметь дела одинаково ни женщины, ни мужчины.

Женский пол предпочитает обсуждать финансовые вопросы более приземленно (в хорошем смысле этого слова), ввиду того, как финансовая ситуация или инвестиция может повлиять на их семью или образ жизни.

Женщины имеют собственный взгляд на финансы / Фото Pexels