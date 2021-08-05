Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин прокомментировал одобренную норму о количестве вакцинированных учителей в школе.

Важно Должно быть 80% вакцинированных учителей: изменили условия работы в школах во время карантина

По его словам, Минздрав хочет обеспечить безопасные условия для учеников с 1 сентября. Поэтому они создают условия для формирования безопасного пространства в школах.

Кузин заверил, что инициатива заключалась в том, что в желтой, оранжевой и красной зонах не будут открывать школы, которые будут иметь менее 80% вакцинированного персонала.

Однако, как заверил санврач, учителей, которые не вакцинировались, все же будут допускать к работе.

Сейчас нет юридических оснований, чтобы не допускать невакцинированных против COVID-19 людей к работе. Но каждый учитель и врач должен понимать, что он – работник критической инфраструктуры, который собственным примером должен показывать, как правильно делать,

– заявил Кузин.

Отметим, что постановление правительства предусматривает, что школы, в которых привито менее 20% персонала, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина.

К слову, в МОН ранее заявляли, что планируют начать новый учебный год в очном режиме. Работа школ зависит от вакцинации учителей и эпидемической ситуации в регионе.