Нет мест в общежитиях: в ЛНУ Франко ищут, где поселить 500 студентов

В общежитиях Львовского национального университета им. Ивана Франко не хватает мест для поселения студентов. В частности, для примерно 500 первокурсников не могут найти места в общежитии. Куда поселят студентов – читайте в статье.

В этом году в университет им. И. Франко поступило около 5 тысяч абитуриентов. Часть из них претендует на поселение в общежитие.

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Глава профкома студентов университета Франко Николай Спересенко говорит, что в этом году вуз имеет большее количество студентов на бакалавриате, чем в прошлом году.

"Соответственно – количество мест, которые обычно освобождались для студентов, поступающих на первый курс, в этом году еще уменьшилось. Сейчас активно сотрудничаем с другими учреждениями высшего образования насчет выделения нам дополнительных мест", – заявил он.

Куда поселят студентов ЛНУ Франко

По словам Спересенко, в 2021 году могут заселить в общежития ЛНУ имени Ивана Франко около тысячи студентов, но места не хватает для еще 500 первокурсников.

Сейчас администрация вуза договаривается с руководством других университетов, чтобы разместить своих студентов. Речь идет о Львовском аграрном университете, Львовском лесотехническом институте, Коммерческой академии,

– подчеркнул директор студгородка Мирон Никита.

Студентам сообщают, что есть предложение проживания в общежитии того или иного вуза.

Добавим, что сейчас ЛНУ Франко имеет 10 общежитий для студентов. Еще одно общежитие строят. Оно будет рассчитано на 500 мест.

Аренда жилья для студентов

За проживание в общежитии студенты платят 520 гривен в месяц. Риелтор Евгений Яремко говорит, что студенты часто арендуют жилье.

"Студенческий вариант – это недорогое жилье, в пределах 5 – 7 тысяч гривен. Конечно, студенты по 2 – 3 живут. Чтобы платить примерно две с половиной тысячи гривен с человека", – говорит Яремко.

Когда и как в ЛНУ Франко начнется обучение

Во Львовском национальном университете им. Франко обучение начнется с 1 сентября. Там уже обсуждают две формы обучения. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Так, если ситуация с коронавирусом будет стабильной, 1 сентября в 8 часов утра состоится Служба Божья, а в 10 часов – сами торжества.

К слову, львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС порекомендовала ректорам местных университетов селить в общежития только вакцинированных студентов. Хотя официальная позиция МОН – невакцинированные студенты могут беспрепятственно заселяться в общежития.