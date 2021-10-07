Нет интернета: в Ровненской области школьники вместо дистанционного обучения копают картошку

В селе Вилля Ровненской области школьников отправили на дистанционку, потому что учителя не смогли вовремя вакцинироваться. Ученики из-за отсутствия интернета, вместо учебы, занимаются домашними делами и помогают родителям.

В селе ученики не учатся, потому что нет интернета

В Вилле треть учеников не могут учиться дистанционно, потому что в их населенном пункте нет интернета. Вместо онлайн-уроков дети работают в поле и копают картофель.

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Местный восьмиклассник Тарас утром копает картошку, хотя по расписанию у его одноклассников 3 урок. Парень не имеет возможности учиться дистанционно, потому что его телефон вышел из строя, а домашнего компьютера нет.



Дети вместо уроков копают картошку / Скриншот с видео

Директор школы Людмила Веремчук отмечает, что третьей части их учеников интернет недоступен. Сейчас в Сосновском лицее школьники с 5 по 11 класс должны учиться дома, а это более 300 учеников.

Но даже тем детям, которые имеют интернет, не всегда удается посетить онлайн-занятия.

Я зайти на урок не могу. Потому что когда я захожу на их урок, у меня или проседает интернет, или просто выбрасывает с той встречи,

– говорит ученик 9 класса Михаил Боднар.

Его мама добавляет, что Михаил за полторы недели дистанционки ни разу не смог подключиться, как и его сестра-пятиклассница.

Учителя отказываются вакцинироваться

Дистанционное обучение в школе ввели, потому что там не набралось 80% вакцинированных педагогов. Они отказывались от прививок.

Некоторые из религиозных соображений, был еще вопрос страха, люди не доверяли вакцине. Мы приглашали медработников в заведение, предлагалась любая вакцина на выбор,

– говорит директор Сосновского лицея.

Но несколько учителей еще так и не решились. Поэтому пока даже вакцинированные учителя вынуждены обучать учеников дистанционно.

"К сожалению, чего-то другого предложить невозможно. Здесь вариант простой, чтобы учителя были вакцинированы, дети пришли в школу, вопрос был бы снят", – говорит руководитель управления образования Ровненской области Петр Коржевский.

В управлении образования говорят, что около 40 школ не имеют доступа к интернету. Как правило, это горные местности или отдаленные села.



У Михаила только телефон для дистанционного обучения / Скриншот с видео

Но это не значит, что дети не должны учиться. Педагоги звонят, рассказывают, советуют как правильнее обработать материал и где его искать – прибегают к различным выдумкам, чтобы образовательный процесс не остановился для тех, кто на "дистанционке" без интернета или гаджетов.

Всего же в Украине пока более 900 школ среднего и старшего звена на дистанционке, потому что в заведениях не привито 80% учителей. В МОН признаются, что еще на прошлой неделе таких было более 3 тысяч.

К слову, в Киеве начались проверки количества вакцинированных сотрудников в школах и детских садах. Каждая проверка длится более часа.

А все потому, что раньше столичная школа № 13 не смогла подтвердить данные о количестве вакцинированных от COVID-19 учителей. У части работников не оказалось документов, которые бы подтверждали прививки.