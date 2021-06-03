"Новой украинской школе можно уже заказывать похороны. Так же как и повышению зарплат педагогам, изменении подходов к оцениванию, расширению инклюзии и т.д.", – написала Новосад.

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Она подчеркнула, что в декларации "приводятся бюджетные потолки" просто с поправкой на инфляцию.

Например, на внедрение Новой украинской школы в 5 - 7 классах (2022, 2023, 2024 годы – начало НУШ в этих классах по всей стране) денег не будет. Дополнительно к нынешнему финансированию (1,4 миллиарда в 2021), очевидно, не планируется ничего,

– заявила Новосад.

Но бывшая министр МОН считает, что реформа в классах с большим количеством учеников, предметов и учителей-предметников должна обойтись теми же инвестициями, что и в начальной школе.

“Я уже молчу о подготовке сети академических лицеев. И это только по школе. Остальные сферы – то же самое", – сказала она.

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Новосад рассмешило и то, что в декларации до 2024 года нет заложенных никаких средств для финансирования президентского университета в 7,2 миллиарда гривен.

Я не понимаю, зачем принимали этот трэш, и что это меняет. Потому что для образования и науки это не меняет ничего. Точнее нет, меняет – делает только хуже. Потому что стоять на месте в нашей ситуации – это неустанно катиться назад,

– сказала Новосад.

Она добавила, что сейчас вся надежда на годовой государственный бюджет.

Приоритеты бюджетной декларации

31 мая 2021 года Минфин сообщил, что правительство на внеочередном заседании впервые одобрило бюджетную декларацию на ближайшие 3 года.

Согласно с ней, усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных карантином в связи с COVID-19.

Основные приоритеты бюджетной декларации: