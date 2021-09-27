Нет бумаги и дверей: в Днепре возмущенные родители показали условия в школьном туалете – видео

В Днепре родителей возмутил туалет в школе №113 – там нет дверей и даже туалетной бумаги. Также в кабинках отсутствуют мусорные ведра, куда бы можно было выбрасывать мусор.

Жительница Днепра Наталья Марченко говорит, что в школе объяснили, что туалетная бумага есть в каждом классе и дети знают, где в случае необходимости ее можно взять.

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По ее словам, ранее туалетную бумагу ставили в уборной, но ученики часто сматывали слишком много бумаги или бросали рулоны на пол.

Родители говорят, что сам туалет визуально выглядит чисто. Там есть перегородки, но нет дверей, поэтому ученики стесняются ходить в туалет. "Они пытаются выходить на уроках или терпеть, пока не придут домой", – говорит мама.

Смотрите видео, как выглядят туалеты в школе №113 в Днепре:

Родители уже обсуждали эти вопросы с директором школы и им обещали исправить ситуацию, но пока ничего не изменилось.

К слову, в МОН выяснили, что сейчас в 467 школах ученики до сих пор пользуются туалетами на улицах. За прошлый год их количество уменьшилось на 50.

Отметим, что 1 января 2021 года вступил в силу новый санитарный регламент для школ, который предусматривает нормы обустройства внутренних туалетных комнат для учеников и работников школы.