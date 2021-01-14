В Швейцарии отсутствует проблема молодежной безработицы, а сделать это удалось благодаря дуальной системе образования. В чем ее особенности и стоит ли Украине перенять зарубежный опыт – читайте в материале.

Дуальная система образования в Швейцарии

Такая система образования в Швейцарии состоит из двух принципов. Первый: примерно в 14-15 лет школьник там должен сделать выбор либо в пользу гимназии и далее транзитом в университет, или в пользу обучения на производстве с получением среднего специального образования с последующим, по желанию, транзитом в вуз, сообщает издание Osvita.ua.

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Второй принцип: касается собственно профтехобразования, где ученики могут параллельно учиться в школе и на производстве с получением конкретных навыков.

Важно также понять, что выбор чего-то одного не закрывает перед школьником другие возможности. Поэтому отучившись на производстве, школьник вполне затем может получить высшее образование в университете.

Интересно, что сейчас все больше молодых людей в Швейцарии выбирают путь, ведущий через аттестат об окончании гимназии и обучение в вузе к профессиональной деятельности. А все потому, что много "простые", "ремесленные" в прошлом профессии требуют сегодня объема знаний, эквивалентного высшему образованию.

Однако есть и часть тех, кто выбирает путь профессионального обучения с последующим трудоустройством на производстве. В стране нет теперь стены между академическим и профессиональным образованием.

Что решают школьники в Швейцарии

Получив минимальное обязательное школьное образование, школьник, выбравший профтехобразование, сразу же попадает в мир труда и производственных отношений. Однако швейцарская дуальная система образования обеспечивает им возможность получать как среднее образование, так и одновременно профессию в училище или на производстве.



Школьники в Швейцарии / Фото The German Way

Получить среднее специальное образование в зависимости от специальности можно за срок от 2 до 5 лет. Эта система предоставляет молодым людям качественное образование, а затем и прямой доступ к рынку труда. Именно она является залогом успеха швейцарской экономики и гарантом отсутствия молодежной безработицы.

Что открыто для учащихся в Швейцарии

Основная уникальность швейцарской образовательной системы состоит в том, что человек имеет возможность изменить свое решение на любом этапе жизни.

Пути карьерного роста в Швейцарии разнообразны, а множество жизненных проектов имеют гибридный, смешанный характер. При наличии диплома о профессиональном образовании вы вполне можете пойти потом в высшую школу прикладных наук и получить там степень бакалавра (образование, эквивалентное полученному в университете или ином вузе школы).

Тот же, кто заканчивает профессиональное обучение, не обязательно должен для успеха в жизни учиться в вузе. Он может спокойно сконцентрироваться на изученной профессии и на достижении профессиональных успехов.

Однако никто не запрещает вам потом отправиться на обучение в высшую школу прикладных наук и, отучившись, вернуться на производство, получая уже куда более высокую зарплату.

То есть в Швейцарии любой специалист в любое время имеет доступ к возможностям в области повышения квалификации.

Как это работает на практике

Если после окончания средней школы молодой человек решает пойти учиться на электрика, он ищет работодателя, который предложит ему обучение на базе специально выделенного учебного рабочего места.

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Обучение длится три года. А рабочая неделя молодого швейцарца состоит из четырех рабочих дней, еще один день он проводит за партой в профучилище.

Все время своего трехлетнего производственного обучения молодой человек получает зарплату. После этого он сдает выпускные квалификационные экзамены и получает федеральный сертификат профессиональной пригодности.

После окончания обучения молодой человек может найти себе работу по специальности, то есть стать электриком. Но если однажды он захочет учиться, то тогда может продолжить обучение и получить степень "профессиональной зрелости".

Отметим, что такая швейцарская система профессионального образования привлекает и многих граждан сопредельных стран. Поэтому, такие профессиональные стажировки стали очень популярны среди молодых итальянцев.