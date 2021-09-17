Несмотря на боль и болезнь: на Черкасщине детей заставляли на уроках собирать урожай

В одной из школ Уманского района Черкасской области на уроке трудового воспитания детей заставляли собирать урожай. За неповиновение школьникам угрожали "соответствующими" оценками. Педагогов не останавливали ни боль учеников, ни ограничения из-за болезни.

Школьников заставляли собирать тыквы на школьном огороде в высокую температуру. Их не предупредили о том, чтобы они принесли сменную одежду и защитные головные уборы.

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На Черкасщине детей заставляли на уроках собирать урожай

О ситуации в школе рассказала мама учеников. Она отметила, что ее младший сын в результате такой "активности" пожаловался на головную боль,

Учительница ответила, что не будет работать, если принесет справку. Она еще и подчеркнула, что если дети не будут работать, то будут получать "соответствующие" оценки,

– заявила женщина.

Мать мальчика пожаловалась в местные органы самоуправления. После этого тыквы в школе выкорчевывали. "Мужчина позже уехал и хотел увидеть объемы тыквенной плантации на школьных участках (приблизительно 15 – 20 соток): тыквы исчезли, сорняки тоже, видны свежие следы дисковой бороны", – добавила мать мальчика.

Женщина выразила непонимание, для чего была такая спешка. Она планирует обращаться в прокуратуру по поводу неправомерного использования труда детей в школе.

На болезни учеников учителя внимания не обращали

По словам пострадавших, на определенные ограничения школьников из-за болезней педагоги не обращали внимание.

"Мой ребенок освобожден от практики, потому что у него астма, справка есть. И диагноз знают все, он освобожден от физической культуры", – поделилась другая потерпевшая.

Реакция образовательного омбудсмена

В то же время образовательный омбудсмен Сергей Горбачев озадачен задачами дирекции школы.

Первое, что надо сделать – обратиться к директору с заявлением, чтобы предоставил копию учебной программы по трудовому обучению, где указана тема "Перенос тыкв",

– заметил он.

Если такой темы в учебном плане нет, продолжил Горбачев, то можно предположить, что в этой школе практикуется принудительный детский труд. Он пообещал пообщаться со школой по поводу этой ситуации.