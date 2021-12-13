По состоянию на 13 декабря две вакцины получили более 594 тысяч (91,07%) работников школ, а по крайней мере, одной дозой привито 97% учителей.

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Где вакцинировали больше всего учителей

Почти 100% порог вакцинации среди работников школ достигли следующие регионы:

Днепропетровская область – 98,2%;

Сумская область – 96,9%;

Донецкая область – 96,5%;

Харьковская область – 96,4%;

Черкасская область – 95,7%.

Сколько школ обучает учащихся дистанционно? Из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне работать дистанционно продолжают 56 школ. Больше всего таких в Винницкой (27 заведений) и Запорожской (18 заведений) областях.

Отстраненные учителя возвращаются к работе

По словам Сергея Шкарлета, постепенно уменьшается количество отстраненных работников школ. Так, за прошедшую неделю к работе вернулись 120 учителей.

Что известно об отстранении учителей?

Работников школ, отказавшихся вакцинироваться против COVID-19, с 8 ноября отстранили от работы. В этот период им не начисляется стаж и зарплата. В настоящее время менее 2 тысяч учителей остаются отстраненными.

Добавим, что отстраненные учителя могут вернуться к работе, как только они вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели.

"Призываю всех, кто еще колеблется, принять решение в пользу прививки (при отсутствии противопоказаний) и ускорить 100% восстановление очного формата обучения по всей стране", – добавил министр образования.

К слову, отстраненные из-за отсутствия вакцинации педагоги подают многочисленные иски в суды, в которых обжалуют решение об отстранении. Где учителя выиграли и проиграли суды по отстранению – читайте в статье.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Традиционно информирую о статистике прививок среди работников заведений общего среднего образования. На сегодняшний день две вакцины получили более 594 тысяч (91,07%) работников школ, а по крайней мере одной дозой привито 97,01% учителей.

Почти 100% порог вакцинации среди работников ОСО достигли следующие регионы: Днепропетровская – 98,2%; Сумская – 96,9%; Донецкая – 96,5%; Харьковская – 96,4%; Черкасская – 95,7% области.

Из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов в красной зоне работать дистанционно продолжают 56 школ (0,4% от общего количества). Больше всего таких, к сожалению, в Винницкой области – 27 заведений и Запорожской – 18.

Кроме того, постепенно уменьшается количество отстраненных работников ОСО. По оперативной информации департаментов образования и науки, за неделю к работе вернулись 120 учителей.