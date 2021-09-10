Заместитель начальницы управления образования и науки Николаевского городского совета Светлана Макарова подтвердила информацию и заявила, что болеют дети и учителя.

Важно В каких городах Украины школы могут перейти на дистанционное обучение: перечень

"Те классы, где учится ребенок, в соответствии с санитарными нормами, идут на самоизоляцию. Это школа № 1, № 3, № 32, № 53 и гимназия № 2. Если 50% классов закрываются, то идет вся школа, согласно постановлению главного санитарного врача", – подчеркнула она.

Сколько учеников заболели коронавирусом в Николаеве

В школе № 53 – COVID-19 заболела одна старшеклассница, поэтому весь класс находится на самоизоляции. Ученики учатся дистанционно.

– COVID-19 заболела одна старшеклассница, поэтому весь класс находится на самоизоляции. Ученики учатся дистанционно. В школе № 32 – зафиксирован один случай заболевания COVID-19 у ученика второго класса.

"Весь класс, состоящий из 27 учеников, и трое педагогов отправлены на самоизоляцию. Они перешли на дистанционное обучение с 6 сентября. До 15 сентября включительно будут работать на платформе онлайн-обучения", – рассказали в школе.

В гимназии № 2 – 3 сентября перевели на дистанционное обучение один одиннадцатый класс.

Кроме школ города на самоизоляции находится одна группа в садике № 142. В учреждениях профессионально-технического образования с подтвержденным диагнозом COVID-19 – один ребенок, а также одна группа "Николаевского высшего профессионального училища технологий и дизайна".

Другие случаи коронавируса в школах

На Волыни обнаружили вспышку коронавируса в школе села Черниговка. Там уже у шести работников учебного заведения подтвердили COVID-19. Начали болеть и ученики и их семьи.

В Донецкой области также уже несколько классов перешли на дистанционное обучение из-за обнаруженных у них случаев коронавирусного заболевания. COVID-19 там заболели двое учеников и шесть педагогов.

Что делать, если у ученика обнаружили коронавирус



После извлечения ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей.



В случае подтверждения случае COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию до получения результатов лабораторных исследований. Если тест не подтверждает COVID-19, дети возвращаются на учебу. Однако если подтверждает – учащиеся должны перейти на дистанционку на две недели. Ученик с признаками COVID-19 должен сразу надеть маску, после этого его должны изолировать в специально отведенное помещение заведения. Учитель должен сообщить администратору школы, а школа в свою очередь – родителям ребенка.После извлечения ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей.В случае подтверждения случае COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию до получения результатов лабораторных исследований. Если тест не подтверждает COVID-19, дети возвращаются на учебу. Однако если подтверждает – учащиеся должны перейти на дистанционку на две недели.

К слову, глава Минздрава заверил, что на следующей неделе будет действовать еще зеленая зона, поэтому учебные заведения и в дальнейшем могут работать очно. "13 сентября мы не переходит в желтый уровень. Следующая неделя вся страна будет спокойно работать в зеленой зоне", – подытожил Виктор Ляшко.