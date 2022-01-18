В последнее время по всей стране наблюдается волна фейковых минирований различных общественных заведений, в частности школ. И это срывает учебу.

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Дистанционка в Черкассах

Источник: Городской совет Черкасс

Так, городская власть рекомендует во всех школах Черкасс начать онлайн-обучение из-за регулярных сообщений о "минировании".

Такие рекомендации предлагаются, учитывая, что с 12 января 2022 года ежедневно поступают сообщения о заминировании школ города, что ставит под угрозу жизнь и здоровье участников образовательного процесса,

– говорят чиновники.

Такая ситуация вносит деструктив в организацию работы школ и приводит к невозможности организовать качественный образовательный процесс.

Заместительница городского главы Черкасс Анастасия Чубина рассказала изданию "Суспільне", что черкасским школам рекомендовали учиться дистанционно в течение недели – до 23 января.

Дистанционка в Николаеве

Источник: фейсбук Управления образования в Николаеве

В Николаеве тоже приняли такое решение, но не все школы, а пока только четыре.

В связи с сообщениями о минировании в Николаеве руководители 4 учебных заведений (школ №3, 20, 46, ММК имени В. Д. Чайки) приняли решение с 18 января 2022 года осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения,

– объяснили в местном управлении образования.

А школьники 5 – 11 классов школы №40 будут обучаться дистанционно в связи с ремонтными работами (18 – 19 января 2022 года).

Дистанционка в Бердянске

Источник: фейсбук Александра Свидло

В Бердянске практически каждый учебный день начинается с сообщения о "минировании" школ. Но после завершения проверки взрывоопасных предметов не обнаруживают. Из-за этого детей решили перевести на дистанционку.

И. о. городского главы Александр Свидло сообщил, что с 18 января и до конца недели (23 января) ученики будут учиться дистанционно, чтобы не срывать учебный процесс, а также не ставить под угрозу безопасность детей.

Эти сообщения о постоянных псеводминированиях, честно говоря, достали уже всех. Подобная ситуация сложилась сразу в нескольких городах Украины. И, к сожалению, дистанционка – это на сегодня единственное, что могут сделать городские власти,

– написал чиновник.

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К слову, в Черкассах 17 января в четвертый раз "заминировали" школы за неделю. Раньше было такое:

В среду, 12 января, неизвестный заявил, что якобы заложил взрывчатку во все учебные заведения. В своем письме с угрозами аноним написал, что всю жизнь всех ненавидел и теперь "всем конец".

В четверг, 13 января, мужчина, который назвался Геннадием Валерьевичем Деноловым, заявил, что якобы заложил "многочисленные взрывные устройства" в школы №31, 5, 28, 15, 8, 6. Также "минировали" черкасские ТРЦ.

В пятницу, 14 января, неизвестный сообщил о якобы заминировании всех школ города.

В Одессе 17 января тоже сообщили о заминировании лицея. Правоохранители проверили эту информацию. Детали – читайте в статье.