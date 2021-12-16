Несчастный случай в школе: разъяснения, что делать учителям, директору и родителям

Если ребенок травмировался во время обучения, то его здоровье и жизнь зависит от правильных и быстрых действий работников школы. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев предоставил алгоритм, что делать в таком случае учителям, директору и родителям.

Довольно часто в школах происходят несчастные случаи, и здесь важно действовать правильно и оперативно.

К теме Один ребенок уже травмировался: в школе Киева конфликт из-за дырявого линолеума в классе

Какие несчастные случаи в школе

Несчастными случаями во время образовательного процесса считаются случаи, которые произошли во время:

проведения учебных занятий или на перемене;

передвижения на занятия из одного корпуса учебного заведения в другой, если это определено учебными, производственными и научными планами и расписанием занятий;

проведения внеклассных, внешкольных мероприятий под непосредственным руководством учителя или другого лица, которое назначено приказом школы;

занятий по трудовому и профессиональному обучению, проведению профессиональных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производственной и учебной практики, которые проводятся в соответствии с учебными планами в учебных заведениях или на территориях, принадлежащих им;

работы на учебно-исследовательских участках учебного заведения и в школьных лесничествах;

работы и отдыха в ученических объединениях (в лагерях труда и отдыха, детских оздоровительных лагерях при учреждениях образования и тому подобное);

спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций, организованных учреждением образования;

перевозок учащихся в школу и обратно, если был организован подвоз, и следования их на запланированное мероприятие.

Какие несчастные случаи расследуются в школе

Расследуются несчастные случаи, которые произошли с учащимися во время образовательного процесса из-за травм, отравления, тепловых ударов, ожогов, обморожения, утопления, поражения электрическим током, молнии, повреждения, полученные в результате аварий, пожаров, стихийного бедствия, контакта с растениями, животными.

Если несчастный случай во время образовательного процесса повлек тяжкие (в частности инвалидность потерпевшего) или смертельные последствия, или произошел групповой несчастный случай (травмировались двое и больше пострадавших, независимо от тяжести телесных повреждений), проводится специальное расследование.

Что делать при несчастном случае

Потерпевшим или свидетелям обязательно нужно сообщить учителю, воспитателю, преподавателю или другому работнику.

Что должен делать работник школы

Работнику, который узнал о несчастном случае, необходимо:

срочно оказать домедицинскую помощь пострадавшему; вызвать скорую, а если скорой в населенном пункте нет, организовать транспортировку ребенка в ближайшее учреждение здравоохранения; сохранять обстоятельства на месте несчастного случая в том состоянии, в котором они были на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью тех, кто там находится); немедленно сообщить о случившемся руководителю учебного заведения и ответственному за охрану труда, безопасность жизнедеятельности в учебном заведении.

Что должен делать директор школы

Немедленно вызвать пострадавшему скорую медицинскую помощь, если этого не сделал учитель. Уведомить родителей, других законных представителей потерпевшего. Устранить причины несчастного случая. Направить письменный запрос в учреждение здравоохранения, куда доставили пострадавшего или в котором больной находится на учете во время лечения, чтобы получить справку о характере и тяжести повреждения пострадавшего. В течение суток издать приказ об образовании комиссии по расследованию несчастного случая и организовать правильное и своевременное расследование. Проследить, чтобы комиссия составила акт расследования несчастного случая и акт по форме Н-Н. Разработать и обеспечить выполнение мероприятий по устранению причин несчастного случая. Получив подготовленные комиссией акты и материалы, в течение одного рабочего дня рассмотреть и утвердить акт расследования несчастного случая и акт по форме Н-Н.

Если несчастный случай произошел во время походов, экскурсий или других мероприятий вне территории района или города, где расположено учебное заведение, ответственный работник должен немедленно уведомить также орган управления образованием.О несчастном случае, который случился с учеником из-за отравления, нанесения телесных повреждений в результате противоправных действий других правонарушений во время образовательного процесса, нужно тоже сообщить в органы полиции и учреждение здравоохранения соответствующей территории.

Экземпляры утвержденного акта по форме Н-Н в течение трех рабочих дней предоставить или отправить по почте:

— пострадавшему, родителям потерпевшего;

— если несчастный случай произошел в структурном подразделении учебного заведения, руководителю структурного подразделения;

— начальнику службы охраны труда учреждения образования или ответственному за охрану труда;

— учредителю органа управления образованием, другим государственным органам, к сфере управления которых относится учреждение образования;

— профсоюзу, если нет профсоюза – уполномоченному наемными работниками лицу по вопросам охраны труда.

После того, как потерпевший закончил лечение или в случае его смерти – составить и отправить в срок всем, кому отправлялись копии акта по форме Н-Р, сообщение о последствиях несчастного случая.

Регистрация несчастных случаев в школе

Все несчастные случаи, оформленные актами по форме Н-Н, берутся на учет и регистрируются школой в журнале регистрации несчастных случаев. Учреждение образования на основании актов подает отчет о травматизме во время обучения в управление образования.

Если несчастный случай не вызвал микротравмы, он удостоверяется и регистрируется медицинским работником учебного заведения в отдельном журнале регистрации микротравм и не берется на учет.

Если пострадавший или его родители не сообщили директору о несчастном случае в тот же день

Если пострадавший не сообщил руководителю учреждения о несчастном случае в день, когда он случился, или последствия несчастного случая не проявились сразу, то они (потерпевший, его родители) должны подать письменное заявление и справку от медицинского учреждения, подтверждающую последствия для здоровья.

Далее создается комиссия, которая расследует случай в течение месяца со дня получения заявления, независимо от срока наступления несчастного случая.

Что должны знать пострадавший и его родители

Пострадавший обязательно должен сообщить, что с ним произошел несчастный случай , педагогу, который присутствует в школе.

, педагогу, который присутствует в школе. Педагогический работник должен вызвать скорую, чтобы забрать ученика в больницу. Зачастую родители не успевают так быстро приехать в школу, поэтому директор школы дает распоряжение о сопровождении ребенка в больницу любому педагогу, который имеет такую возможность.

любому педагогу, который имеет такую возможность. В это время директор немедленно сообщает родителям о несчастном случае. В больнице ребенка осматривают медики, и учреждение здравоохранения выдает родителям справку о характере и тяжести повреждения пострадавшего.

Потерпевший и его родители могут обратиться к директору школы с письменным заявлением, чтобы информация о последствиях несчастного случая не разглашалась, если такая информация может нанести моральный ущерб потерпевшему.

В течение суток директор должен издать приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая , в работе которой потерпевший, его родители имеют право участвовать, предоставлять свои объяснения и документы.

, в работе которой потерпевший, его родители имеют право участвовать, предоставлять свои объяснения и документы. Когда комиссия составила акт по форме Н-Н и руководитель его утвердил, в течение трех рабочих дней он должен предоставить или направить по почте потерпевшему, его родителям экземпляры этого акта.

После того, как потерпевший закончил лечение или в случае его смерти, – руководитель учреждения составляет и направляет в десятидневный срок родителям ребенка сообщение о последствиях несчастного случая.

Драки и травмирование учеников в школе