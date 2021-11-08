Непривитых учителей в Кропивницком начали отстранять от работы в школе

В Кропивницком с 8 ноября начали отстранять от работы учителей, которые не имеют сертификатов о прививках от COVID-19. Эти педагоги останутся без зарплаты на время отстранения.

Об этом рассказала начальница Кропивницкого управления образования Лариса Костенко. По ее словам, не все школы среагировали на предупреждение об отстранении.

Важно Невакцинированным учителям не будут оплачивать больничные и не начислять стаж

Поэтому, по состоянию на 8 ноября, более полусотни педагогов попали под "санкции" постановления правительства, которое регулирует порядок отстранения работников от работы.

Отстранили 36 непривитых педагогов из школ, 17 воспитателей – из детсадов, и трех – из внешкольных учреждений,

– заметила Лариса Костенко.

По ее словам, как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам), они смогут вернуться к работе.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что школы в красных зонах могут работать при условии 100% вакцинированного персонала. Он также напомнил о том, что с 8 ноября невакцинированных работников должны отстранить от работы.

К слову, в Одессе 95% из 17 тысяч педагогов получили вакцину от COVID-19. Остальные – 850 работников – отстранят от работы в учреждении образования. Детали – читайте в статье.

Учителя, которые отказываются делать прививки против COVID-19, будут отстранены от работы с 8 ноября. В то же время те педагоги, которые уже привились одной дозой вакцины, и в дальнейшем будут работать.