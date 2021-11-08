Об этом рассказала начальница Кропивницкого управления образования Лариса Костенко. По ее словам, не все школы среагировали на предупреждение об отстранении.

Важно Невакцинированным учителям не будут оплачивать больничные и не начислять стаж

Поэтому, по состоянию на 8 ноября, более полусотни педагогов попали под "санкции" постановления правительства, которое регулирует порядок отстранения работников от работы.

Отстранили 36 непривитых педагогов из школ, 17 воспитателей – из детсадов, и трех – из внешкольных учреждений,

– заметила Лариса Костенко.

По ее словам, как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам), они смогут вернуться к работе.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что школы в красных зонах могут работать при условии 100% вакцинированного персонала. Он также напомнил о том, что с 8 ноября невакцинированных работников должны отстранить от работы.

К слову, в Одессе 95% из 17 тысяч педагогов получили вакцину от COVID-19. Остальные – 850 работников – отстранят от работы в учреждении образования. Детали – читайте в статье.

Учителя, которые отказываются делать прививки против COVID-19, будут отстранены от работы с 8 ноября. В то же время те педагоги, которые уже привились одной дозой вакцины, и в дальнейшем будут работать.