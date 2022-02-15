Неожиданно: какой предмет больше всего выбирают для ВНО и сколько человек уже зарегистрировались

Регистрация на ВНО-2022 длится уже две недели. За это время зарегистрировались на основную сессию внешнего независимого оценивания более 47 тысяч участников. А самым популярным предметом оказалась математика.

В УЦОКО рассказали о результатах первых двух недель регистрации на ВНО в этом году. За 14 дней на основную сессию зарегистрировались более 47 тысяч участников, которые планируют пройти 200 тысяч тестирований.

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Отметим, что с 1 февраля по 9 марта в Украине продлится регистрация на ВНО. Среди предметов будут и те, которые выпускникам школ зачислят как оценки по ГИА. Как зарегистрироваться на ВНО-2022 – читайте в статье.

Какие предметы выбирают для ВНО-2022

Самым популярным предметом этого года стала математика, ее хотят составить более 30 тысяч выпускников. И это довольно неожиданно, ведь единственный предмет, который нужен для поступления на любую специальность – это украинский язык.

Сейчас лидеры среди предметов по количеству зарегистрированных на ВНО выглядят так:

математика – 40 898;

истории Украины – 35 702;

украинский язык и литература – 33 378;

география – 24 468;

английский язык – 22 000;

биология – 16 115.

В центре напомнили, что регистрация на ВНО продлится до 9 марта включительно. А для сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО руководители заведений должны прислать комплекты документов учащихся (слушателей, студентов) в региональные центры до 1 марта.

На каком этапе регистрационные документы – можно проверить с помощью сервиса "Состояние обработки документов" на сайте УЦОКО.

Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который участник получит в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Эти документы будут отправлять ученикам, которые будут проходить ГИА в форме ВНО, в учреждение образования, в котором они учатся. Другим категориям лиц – на адрес, указанный при регистрации.

Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что в 2022 году МОН ожидает в целом 394 тысячи зарегистрированных на ВНО.

Детали по ВНО-2022

К слову, МОН опубликовало перечень предметов, по которым стоит пройти ВНО, чтобы поступить в университет. Первым предметом, необходимым для каждой специальности, является украинский язык (или украинский язык и литература).

Полную информацию о том, какие предметы нужны для каждой специальности – читайте в Приложении 4 по ссылке.

Основная сессия внешнего независимого оценивания 2022 года будет проходить с 23 мая по 17 июня. Тестирование состоится по такому графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, (математика – задачи уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины - 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты максимум из пяти учебных предметов за счет средств государственного бюджета. Дополнительные предметы можно сдать за собственные средства.

Изменения в тестах ВНО-2022: