В УЦОКО рассказали о результатах первых двух недель регистрации на ВНО в этом году. За 14 дней на основную сессию зарегистрировались более 47 тысяч участников, которые планируют пройти 200 тысяч тестирований.
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Отметим, что с 1 февраля по 9 марта в Украине продлится регистрация на ВНО. Среди предметов будут и те, которые выпускникам школ зачислят как оценки по ГИА. Как зарегистрироваться на ВНО-2022 – читайте в статье.
Какие предметы выбирают для ВНО-2022
Самым популярным предметом этого года стала математика, ее хотят составить более 30 тысяч выпускников. И это довольно неожиданно, ведь единственный предмет, который нужен для поступления на любую специальность – это украинский язык.
Сейчас лидеры среди предметов по количеству зарегистрированных на ВНО выглядят так:
- математика – 40 898;
- истории Украины – 35 702;
- украинский язык и литература – 33 378;
- география – 24 468;
- английский язык – 22 000;
- биология – 16 115.
В центре напомнили, что регистрация на ВНО продлится до 9 марта включительно. А для сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО руководители заведений должны прислать комплекты документов учащихся (слушателей, студентов) в региональные центры до 1 марта.
На каком этапе регистрационные документы – можно проверить с помощью сервиса "Состояние обработки документов" на сайте УЦОКО.
Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что в 2022 году МОН ожидает в целом 394 тысячи зарегистрированных на ВНО.
Детали по ВНО-2022
К слову, МОН опубликовало перечень предметов, по которым стоит пройти ВНО, чтобы поступить в университет. Первым предметом, необходимым для каждой специальности, является украинский язык (или украинский язык и литература).
Полную информацию о том, какие предметы нужны для каждой специальности – читайте в Приложении 4 по ссылке.
Основная сессия внешнего независимого оценивания 2022 года будет проходить с 23 мая по 17 июня. Тестирование состоится по такому графику:
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, (математика – задачи уровня стандарта) – 3 июня;
- испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины - 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Каждый зарегистрированный участник имеет право пройти тесты максимум из пяти учебных предметов за счет средств государственного бюджета. Дополнительные предметы можно сдать за собственные средства.
Изменения в тестах ВНО-2022:
- Изменения в ВНО по математике уровня "стандарт" – раньше нужно было работать с 2 открытыми бланками ответов, но в этом году в УЦОКО отказались от открытых задач, оставили только 1 такой блок.
- Тест профильного уровня ВНО по математике отныне содержит 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.
- Определенные изменения претерпела и структура теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы будет отведено 150 минут вместо 180.