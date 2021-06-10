Цена плагиата: немецкого экс-министра лишили докторской степени

Бывшая глава министерства по делам семьи Германии Франциска Гиффей подала в отставку из-за плагиата при написании диссертации. На этом последствия для политика не закончились: ее лишили докторской степени.

Такое решение принял свободный университет Берлина. Ученые пришли к выводу, что Гиффей обманывала о том, что самостоятельно написала работы.

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Плагиата собралось на 49 страниц

Экс-министр "забыла" указать и правильно процитировать авторов, работы которых использовала в диссертации. Таких страниц собралось 49 из 265. Сама Гиффей, хотя и ушла в отставку, однако свою научную работу продолжает защищать

Как и в прошлом, я придерживаюсь своего заявления, что подала работу в 2009 году со своими знаниями и чистой совестью,

– сказала Гиффей.

Политик подала диссертацию еще в 2010 году

Политик подала диссертацию в Свободный университет Берлина в 2010 году. О том, что работу проверяют на плагиат, стало известно в 2019 году. Уже в конце года Гиффей выдали выговор, однако докторскую степень оставили. Через год уже сама политик отказалась от степени.

Несмотря на громкий скандал, Гиффей все еще планирует баллотироваться на пост мэра Берлина от Социал-демократической партии.