Такое решение принял свободный университет Берлина. Ученые пришли к выводу, что Гиффей обманывала о том, что самостоятельно написала работы.
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Плагиата собралось на 49 страниц
Экс-министр "забыла" указать и правильно процитировать авторов, работы которых использовала в диссертации. Таких страниц собралось 49 из 265. Сама Гиффей, хотя и ушла в отставку, однако свою научную работу продолжает защищать
Как и в прошлом, я придерживаюсь своего заявления, что подала работу в 2009 году со своими знаниями и чистой совестью,
– сказала Гиффей.
Политик подала диссертацию еще в 2010 году
Политик подала диссертацию в Свободный университет Берлина в 2010 году. О том, что работу проверяют на плагиат, стало известно в 2019 году. Уже в конце года Гиффей выдали выговор, однако докторскую степень оставили. Через год уже сама политик отказалась от степени.