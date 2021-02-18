Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев убежден, что реформа должна сделать образование полезным и мотивирующим для детей. Что изменилось благодаря реформе и хотят ли дети ходить в школу – читайте в материале.

Сергей Горбачев соглашается с тем, что в образовании есть действительно большие проблемы. "Например мы говорим об учителях, их подготовке. Для того чтобы учитель работал по-другому, нужно множество вещей и самая первая – это мотивация. Учитель должен быть мотивирован, чтобы идти навстречу детям, а сейчас с этим у нас действительно есть проблемы", – отмечает он.

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Устаревшие нормы в школе, которые надо менять

По словам эксперта, одной из устаревших норм являются лимиты на количество учеников в классах. Так, иногда в некоторых школах не хватает учеников в классах или же наоборот – слишком много детей, и они учатся в разные смены.

Норма о 24 ребенка в классе вступает в силу с 2024 года. То есть еще есть три года, чтобы органы местной власти успели сделать соответствующие шаги: построить школы, сделать перераспределение,

– подчеркивает Сергей Горбачев.

Также, по мнению образовательного омбудсмена, самой ужасной проблемой советского образования является то, что к 5 – 6 классам дети теряли интерес к обучению, то же самое происходило и в начальной школе:

Ведь очень многое зависит от учителя, от того как построено общение, насколько детям интересно.

Хотят ли дети ходить в школу

Образовательный омбудсмен уверяет, что, по данным исследования, украинские ученики таки хотят учиться. Но во время обучения важно учитываться детскую психологию. Ведь для ребенка 6 – 8 лет главным методом познания мира является игра.

"Я очень часто вижу у родителей панику, особенно когда они приходят подавать документы в 1 класс и сразу в глазах вопрос: "Как ребенок будет сдавать ВНО?". Люди дайте ребенку научиться, до ВНО еще 12 лет. Сначала важно ребенка адаптивно ввести в школьную жизнь, а потом формировать ответственность", – добавляет эксперт.

Горбачев уверяет, что сейчас дети учатся, и учатся иначе, не так, как привыкло старшее поколение. Именно поэтому возникает недоразумение.

Кроме того, образовательный омбудсмен убежден, что нужно повышать уровень ответственности ребенка.

У меня возникает сюрреалистическое ощущение, когда учителя жалуются, что дети в 1 классе не хотят слушаться, не выполняют то, что говорит учитель, не дисциплинированы. А потом в 9 – 11 классе начинаются жалобы на то, почему дети такие не самостоятельные. А вы их научили быть самостоятельными, дали возможность ошибаться,

– добавил он.

По словам эксперта, без ошибок невозможно, потому что именно это путь к развитию. Лишь осознав свои ошибки, сделав выводы и освоив их, можно двигаться дальше.

"Нельзя ребенка наказывать за то, что он ошибается. Его нужно поддерживать во всем", – утверждает Горбачев.

Могут ли учителя снижать оценки ребенку за почерк? Омбудсмен подчеркнул, что в соответствии с нормативными документами запрещено снижать оценки за почерк ребенка или исправление (если результат правильный).

Реально ли построить школу за три года? По мнению Горбачева, это вполне реально. Хотя три года это достаточно короткий срок для построения школы.

Но, кроме построения новых школ, есть возможность реконструировать те, что работают сейчас. Есть возможности сделать сеть отвечающей потребностям.