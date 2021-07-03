Игорь Кузин сообщил, что в очередь на вакцинацию записаны 200 тысяч педагогов, и для них хватит тех доз вакцины, которые уже заказаны.

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Главный санитарный врач говорит, что вакцинация должна быть обязательной для части взрослого населения. Это касается и работников образования и сферы обслуживания.

Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных работников обеспечить обязательность довольно трудно, и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла,

– говорит Кузин.

Также санврач соглашается с решением Верховного Суда о законности недопуска в школы непривитых детей.

"Я бы учитывал решение Верховного суда о недопуске невакцинированных детей в учебные заведения. И вводил подобные нормы в законе: не допускать в учебные заведения детей, которые не вакцинированы. Они могут учиться онлайн", – добавляет он.

К слову, министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что на добровольную вакцинацию от COVID-19 зарегистрировались лишь 32% педагогов. Их прививают уже на этой неделе вакциной Pfizer.

А раньше Шкарлет говорил, что правительство прорабатывает механизм введения обязательной COVID-вакцинации для учителей. Ведь они находятся в группах из детей и коллег и являются потенциальными носителями вируса.